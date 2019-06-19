فوز “فهد بن نافل” برئاسة الهلال السعودي وينضم لقائمة روؤساء الزعيم

حقق “فهد بن نافل” فوزاً ساحقاً على منافسه موسى بن عبد العزيز الموسى، وذلك في سباق الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة الزعيم “نادي الهلال”، حيث حصل “فهد بن نافل” على 15061 صوتاً في مقابل 612 صوت لموسى بن عبدالعزيز الموسى، لينضم “نافل” إلي قائمة روؤساء الهلال لمدة أربع سنوات إلى 2023، وسيخلف عبدالله جربوع الرئيس المكلف بعد إستقالة محمد بن فيصل، ليكون الرئيس رقم 17 في قائمة روؤساء الزعيم.

من هو “فهد بن نافل”

هو الحاصل على بكالوريوس ريادة الأعمال من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 9 سنوات، وشغل عدة مناصب منها المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال مالك شركة المملكة القابضة، وتدرج في المناصب بالشركة حتي وصل الأن إلى منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالشركة، بالإضافة لعضوية اللجنة التنفيذية في شركة جدة الاقتصادية، وعضو بشركة درع الرعاية القابضة، وعضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية منذ 2017.

قائمة “فهد بن نافل”

تضم قائمة “نافل” في مجلس إدارة الزعيم، سلطان بن حسن سعيد،سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، فيصل بن عبدالمحسن محمد غشيان، فهد بن عبدالله عبد العزيز المفرج.

فوز “فهد بن نافل”

وبعد فوز نافل أكد على قيامه بالعمل على تطوير وتحسين مستوي الهلال، وكان نافل معروف عنه قبل ترشحه لرئاسة الهلال دعمه الكامل للنادي ومتابعته المستمرة لأخباره، وإهتمامه بمجال الرياضة وسبل تطويرها.