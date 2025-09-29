فوز مثير.. نتيجة وملخص مباراة الهلال ضد نسف قرشي اليوم 3-2 في بطولة آسيا للنخبة

حقق الهلال السعودي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه نسف قرشي الأوزبكي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. اللقاء جاء حافلاً بالإثارة والأهداف، وشهد تقلبات عديدة حتى صافرة النهاية.

أهداف المباراة

بدأ الهلال التسجيل في الدقيقة 21 عبر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بتسديدة قوية، قبل أن يعادل نسف قرشي النتيجة سريعاً في الدقيقة 27. ومع نهاية الشوط الأول، أعاد ثيو هيرنانديز التقدم للزعيم في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأوزبكي الضغط ونجح في تسجيل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 60.

غير أن الهلال رفض الاستسلام، حيث خطف ماركوس ليوناردو هدف الفوز الثمين في الدقيقة 79، ليمنح الزعيم النقاط الثلاث.

تحليل ونتيجة اللقاء

المباراة أظهرت قوة الهلال الهجومية بفضل تحركات لاعبي الوسط والهجوم، لكنها في الوقت نفسه كشفت بعض الثغرات الدفاعية التي استغلها نسف قرشي بفاعلية. ومع ذلك، أثبت الهلال شخصيته القوية ونجح في حسم المواجهة بفضل خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع اللحظات الصعبة.

القنوات الناقلة

تم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، إلى جانب قناة الكأس HD5 التي تولى التعليق عليها خليل البلوشي، ما أتاح للجماهير العربية متابعة جميع تفاصيل هذا الانتصار المثير.

بهذا الفوز، يعزز الهلال مكانته في المجموعة ويواصل رحلته بثبات نحو الأدوار الإقصائية في بطولة آسيا للنخبة 2025.