فوكس سبورت: محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2019







فى تقرير لشبكة فوكس سبورت العالمية كشفت فيه عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم لعام 2019 والتي منحها مجلة الفرانس فوتبول الفرنسية، كشفت الشبكة عن أن النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يعد مرشحاً بارزاً للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب فى العالم لعام 2019.







وتتوقع شبكة فوكس سبورت العالمية بات يتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة تضم 5 نجوم للفوز بالكرة الذهبية وتضم هذه القائمة النجم محمد صلاح، والبرازيلي أليسون حارس مرمي فريق ليفربول، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو نجم فري يوفينتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى.

وذكرت شبكة فوكس سبورت بأن النجم المصري محمد صلاح فاز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي لمدة موسمين متتاليين، وفاز مع فريق ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الإنجليزي، ووصل للمباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا النسخة السابقة، ووصيف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وساهم محمد صلاح فى 81 هدف خلال 78 مباراة فى الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الأخيرين.







وكان النجم الهولندي فيرجيل فان دايك قد فاز بجائزة افضل لاعب فى أوروبا 2019 والتي يتم منحها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليوفا” واحتل صلاح المركز السادس فى قائمة أفضل لاعبي أوروبا موسم 2019.

وكان صلاح قد احتل المركز السادس فى قائمة أفضل لاعبي العالم الموسم الماضي وحصل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني على جائزة الكرة الذهبية 2018 كأفضل لاعب فى العالم.





