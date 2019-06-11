“فى القاهرة”.. اتحاد الكرة يُعلن موعد ومكان مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد ومكان إقامة مباراة السوبر المصري للموسم الماضي 2017 – 2018 بين فريقي الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 18 سبتمبر فى مصر وغالبا على استاد القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ولن يتم إقامة مباراة السوبر المصري فى الخارج بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت، وللبدء فى الموسم الجديد 2019 – 2020 فى الموعد المحدد له من لجنة المسابقات.

وكانت مباراة السوبر المصري للعام الماضي 2017 – 2018 قد كان مقرر لها أن تقام قبل انطلاق مباريات الموسم الخالي 2018 – 2019 ولكن ضغط المباريات جاء سبباً لتأجيلها، حيث تم تأجيلها لشهر يناير، ولم تتاح الفرصة لإقامتها حتى الآن، وقد تمسك المسئولين بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر للعام الماضي وعدم إلغائها نهائياً كما يقترح البعض.

كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر المصري للموسم الحالي 2018 – 2019 فى منتصف شهر يناير المقبل 2020 ولم يتحدد طرفي مباراة السوبر المصري للعام الحالي حيث تستكمل مباريات الدوري المصري المتبقية عقب نهائية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وكانت آخر مباراة للسوبر المصري قد أقيمت فى الإمارات العربية المتحدة وفاز فيها الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد التعادل فى الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف، ولم تقام حتى الآن مباراة السوبر المصري للعام الماضي والتي تقام بين الأهلي بطل الدوري المصري الموسم الماضي، والزمالك بطل كأس مصر الموسم الماضي.