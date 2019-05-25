“فى خطاب رسمي”.. الأهلي يُرسل شروطه لاتحاد الكرة لاستكمال مباريات الدوري

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم السبت 25 مايو خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بشروطه لاستكمال بطولة الدوري المصري وذلك بشأن مواعيد مباريات الدوري المتبقية، بناءً على الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء امس، والذي استعرض فيه موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية فى الدوري التى أعلنتها لجنة المسابقات مؤخراً برئاسة الحاج عامر حسين رئيس اللجنة، واعترض عليها الأهلي وعدد من الفرق الأخري فى المسابقة التى تضامنت مع الأهلي ومنها سموحة، وحرس الحدود، والمقاولون العرب، والإنتاج الحربي.

وجاءت شروط مجلس إدارة النادي الأهلي للموافقة على استكمال مباريات الدوري كالتالي:

أولاً: عدم استكمال النادي الأهلي مباريات الدوري فى حالة تأجيل أي مباراة من مبارياته إلى ما بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ثانياً: عدم خوض النادي الأهلي بقية المباريات فى الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق الجولة الأخيرة أسوة بما تم التعامل به مع النادي الأهلي من قبل.

ثالثاً: ضرورة إقامة جميع مباريات الأسبوع الأخير فى الدوري المصري فى توقيت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء فى القمة أو القاع.

رابعاً: لا يوجد مانع لدي إدارة النادي الأهلي من إقامة المباريات المؤجلة فى كأس مصر خلال الفترة التى تُقام فيها المباريات المؤجلة فى بطولة الدوري إذا كانت هناك نية لاستكمال المسابقة.

خامساً: المطالبة بإعلان جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية فى الدوري المصري وكأس مصر يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره فيما بعد لأي سبب من الأسباب.