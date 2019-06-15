فيديو.. ضحك هستيري لصلاح ولاعبي المنتخب بعد سماع إنجليزي دونجا

دخل النجم واللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ولاعبو المنتخب الوطني الموجودون حاليا في معسكر الفريق في حالة من الضحك الهيستيري، بعدما قرأ زميلهم اللاعب نبيل دونجا لاعب بيراميدز كتابا مكتوبا باللغة الإنجليزية، وكان الضحك على الطريقة التي يقرأ بها اللاعب.

مصر ضد غينيا

يستعد المنتخب الوطني المصري لمواجهة نظيره المنتخب الغيني مساء غد الأحد في إستاد الدفاع الجوي، وتأتي المباراة ضمن استعداداته لضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق فعالياتها في مصر يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو.

بطولة أمم أفريقيا 2019

يذكر أن بطولة كأس أفريقيا لعام 2019، والمعروفة باسم كأس أفريقيا Total لعام 2019، وهي الطبعة الثانية والثلاثين من كأس أفريقيا للأمم، تستضيفها جمهورية مصر العربية وتقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 20 يوليو 2017 والذي جاء فيه نقل كأس أمم أفريقيا من يناير إلى فبراير إلى يونيو / يوليو للمرة الأولى، ويشارك في البطولة 24 منتخبا.