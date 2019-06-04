(فيديو) هدف ميسي.. الاتحاد الأوروبي يختار أفضل هدف في دور أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختياره لأفضل هدف في دوري أبطال أوروبا، إذ وقع الاختيار على هدف اللاعب الأرجنتيني المحترف في برشلونة ليونيل ميسي، في شباك بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول، والذي أحرزه في ذهاب دور نصف النهائي قبل مغادرة فريقه البطولة في مباراة العودة.

هدف ميسي الأفضل في دوري أبطال أوروبا

وسجل اللاعب الأرجنتيني ميسي الهدف من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء؛ ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة قبل أن يخرج الريدز من المنافسة بعد خسارته برباعية نظيفة في لقاء الإياب.

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا

وكان ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.