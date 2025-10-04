“فيفا” يدرس إتخاذ قرار هام بشأن كاس العالم للأندية.. فرصة للأندية

في مفاجأة من العيار الثقيل والتي قد تكون سارة لقطبي كرة القدم المصرية بشكل خاص، خرجت عدة تقارير إعلامية تتحدث عن مداولات وأخبار هامة من قلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تتحدث عن تفكير المسؤولين داخل “فيفا”، في السماح لثلاثة أندية من دولة واحدة بالمشاركة فى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، التى ستقام فى عام 2029، والتى ستشهد مشاركة نادى بيراميدز بطل دورى أبطال أفريقيا 2025.

فيفا يخطط لتوسع جديد فى كأس العالم للأندية

وقال موقع “جول” العالمى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” يسعى لزيادة عدد الفرق المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2029، بعد الانتقادات التى تعرض لها بسبب الإصرار على مشاركة ناديين كحد أقصى من كل دولة، وهو ما أدى لظهور مانشستر سيتى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى عمر مرموش وتشيلسى فقط من إنجلترا فى النسخة الأخيرة من مونديال الأندية التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الموقع “انتقد الكثيرون الفيفا لعدم السماح للأندية الحائزة على لقب البطولة فى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بالمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث لم تسافر أندية ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وبرشلونة ونابولى للمشاركة فى المونديال على الرغم من فوزها بالدوريات الوطنية فى بلدانها، الأمر الذى أثار تساؤلات حول ما إذا كانت البطولة تضم بالفعل أفضل الأندية فى العالم”

هدف فيفا

وواصل تقرير الموقع “الاتحاد الدولى لكرة القدم يهدف لتجنب مثل هذا الجدل فى النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48، وسط توقعات بمعارضة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) للفكرة، والذى يعارض أيضًا إقامة البطولة كل عامين بدلاً من أربعة أعوام”.

ولا يخفي على أحد أن السماح لثلاثة أندية من دولة واحدة بالمشاركة فى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، التى ستقام فى عام 2029، سيعطى الفرصة أمام ناديى الأهلى والزمالك للمشاركة شرط التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا أو عبر تصنيف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسى فاز بلقب كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعدما فاز فى المباراة النهائية على باريس سان جيرمان الفرنسى بثلاثية نظيفة، علمًا بأن النادي الأهلي شارك في النسخة الماضية من المونديال، وودع البطولة من دور المجموعات.