في خبر محزن.. الحارس الشهير كاسياس يتعرض لأزمة قلبية خلال المران

أصدر نادي بورتو البرتغالي بيان صحفي حول الحالة الصحية لحارسه ايكر كاسياس الحارس الإسباني الشهير وحارس ريال مدريد السابق، بيان بورتو يأتي بعد نقل اللاعب للمستشفي بعد شعوره بتعب في القلب أثناء مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وقال بيان نادي بورتو أن الحارس إيكر كاسياس تعرض لأزمة قلبية، وهو الآن في المستشفى وحالته مستقره بعد تلقي الإسعافات الطبية اللازمة، تقارير صحفية برتغالية، قالت أن كاسياس سيخضع لعملية في القلب وسيغيب لنهاية الموسم.

تشخيص حالة كاسياس الصحية بحسب بيان بورتو هو انسداد حاد للعضلة القلبية، ويبلغ الحارس كاسياس من العمر الآن 37 عام، ويحرس مرمى بورتو البرتغالي منذ 4 مواسم، وكاسياس هو الحارس التاريخي لريال مدريد لإسباني وحصل معه على 20 لقب وبطولة، وهو أيضا الحارس التاريخي لمنتخب إسبانيا.

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