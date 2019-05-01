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في خبر محزن.. الحارس الشهير كاسياس يتعرض لأزمة قلبية خلال المران

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أصدر نادي بورتو البرتغالي بيان صحفي حول الحالة الصحية لحارسه ايكر كاسياس الحارس الإسباني الشهير وحارس ريال مدريد السابق، بيان بورتو يأتي بعد نقل اللاعب للمستشفي بعد شعوره بتعب في القلب أثناء مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وقال بيان نادي بورتو أن الحارس إيكر كاسياس تعرض لأزمة قلبية، وهو الآن في المستشفى وحالته مستقره بعد تلقي الإسعافات الطبية اللازمة، تقارير صحفية برتغالية، قالت أن كاسياس سيخضع لعملية في القلب وسيغيب لنهاية الموسم.

تشخيص حالة كاسياس الصحية بحسب بيان بورتو هو انسداد حاد للعضلة القلبية، ويبلغ الحارس كاسياس من العمر الآن 37 عام، ويحرس مرمى بورتو البرتغالي منذ 4 مواسم، وكاسياس هو الحارس التاريخي لريال مدريد لإسباني وحصل معه على 20 لقب وبطولة، وهو أيضا الحارس التاريخي لمنتخب إسبانيا.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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