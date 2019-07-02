في دور ال 16.. اعرف موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2019

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا القادمة في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب، استطاع المنتخب المصري أن يصعد لدور ال 16 بعد أن تفوق في الثلاث مواجهات في دور المجموعات أمام كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأخيراً أوغندا، وبلغ رصيد أهداف منتخب مصر خلال الثلاث مواجهات السابقة 5 أهداف، هدفين لمحمد صلاح، وهدفين للمحمدي، وهدف وحيد لتريزيجيه ولم تستقبل شباك المنتخب أي أهداف.

مصر ضد جنوب أفريقيا

16 منتخب قد تأهلوا لدور ال 16 بعد إنتهاء دور المجموعات بشكل رسمي، المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، جديراً بالذكر أن منتخب جنوب أفريقيا كان من ضمن المجموعة الرابعة في دور المجموعات، وقد فاز في مباراة وحيدة من ضمن الثلاث مواجهات أمام ناميبيا بهدف دون مقابل، ليصل رصيده من النقاط بثلاث نقاط بالمركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

رسمياً من المُقرر أن يكون موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسوف تُنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا على قناة تايم سبورت الأرضية بالإضافة لبي أن سبورت.

المباراة المناسبة التوقيت القناة الناقلة مصر ضد جنوب أفريقيا دور ال 16 أمم أفريقيا 2019 21:00 بتوقيت مصر. 22:00 بتوقيت السعودية. تايم سبورت الأرضية

وسوف يواجه يوم السبت أيضاً منتخب نجيريا نظيره الكاميرون في تمام السادسة مساءً وفق توقيت القاهرة، وسوف نتابع معكم فور نهاية اللقاء نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا.