في ظل رغبة الريال الشديدة لضمه.. مانشستر يونايتد يحدد سعر “بول بوجبا”

يُصر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على ضم النجم الفرنسي بول بوجبا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وفي أخر اجتماع لزيدان مع بيريز رئيس الريال، قال بيريز أن مانشستر يونايتد لا يريد بيع بوجبا هذا الصيف، ولكن زيدان طالب رئيس النادي بتقديم عرض ثاني لليونايتد لضم اللاعب للنادي هذا الصيف، هذا وقد حدد مانشستر يونايتد مبلغ 180 مليون يورو لبيع النجم بول بوجبا، هذا ويذكر أن ما صرفه ريال مدريد حتى الآن خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019 هو 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد.

هذا وقد عبر زين الدين زيدان عن اعجابه الشديد ببول بوجبا كلاعب كبير، وأنه من جمهور اللاعب، ومن جانبه، أثني النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على أداء بوجبا خلال البرنامج الإعدادي للموسم الكروي الجديد 2020/2019، وقال أن أداء اللاعب داخل المجموعة كان أكثر من رائع، مضيفا أن بوجبا لم يكن أبدا مشكلة، بينما اللاعب بول بوجبا أكد على رغبته أكثر من مرة في الرحيل عن أولد ترافورد وخوض تجربة احترافية مع نادي آخر.

ويبلغ بول بوجبا من العمر الآن 26 عاما، لعب لمانشستر يونايتد 94 مباراة وسجل 24 هدفا، وكان اللاعب من ناشئي مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل لليوفنتوس، ثم يعود لليونايتد، والنجم الفرنسي لعب لكل منتخبات فرنسا السنية، وهو لاعب أساسي وهام لمنتخب فرنسا الآن.