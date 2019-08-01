في كأس الدرع الخيرية.. اعرف موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة للقاء

يواجه نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي في إطار بطولة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، جديراً بالذكر أن مانشستر سيتي استطاع حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 98 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نظيره ليفربول الوصيف، يُذكر أيضاً بأن المان سيتي استطاع الحصول على لقب بطولة كأس آسيا للبريميرليج الودية بعد تغلبه على نظيره يوكوهاما مارينوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

من المُقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في إطار بطولة كأس درع الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد القادم الموافق 4 أغسطس 2019 في تمام الساعة الرابعة عصراً وفق توقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، وسوف تُنقل القناة عبر شبكة بي أن سبورت، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي فور نهايتها عبر موقع كلمة دوت أورج.

المباراة الموعد المناسبة القناة الناقلة ليفربول ضد مانشستر سيتي 16:00 بتوقيت مصر.

17:00 بتوقيت السعودية.

18:00 بتوقيت الإمارات. الدرع الخيرية beIN SPORTS HD 2

لن يغيب في صفوف ليفربول أي لاعب بسبب الإصابة وإنما يغيب ساديو ماني عن لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي بسبب قضاء الإجازة بعد إنتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 البطولة التي استطاع منتخب الجزائر حصدها للمرة الثانية في تاريخه على حساب السنغال، وفي صفوف نادي مانشستر سيتي سوف يغيب كل من إيميرك لابورت و وبنجامين ميندي بداعي الإصابة.