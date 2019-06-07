في مباراة البرتغال ضد هولندا تحدي بين عملاقي الجو في أوروبا

تنطلق بعد غد الأحد في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، و 9 وخمس وأربعون دقيقة بميقات مكة المكرمة، مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري أمم أوروبا في نسختها الأولى، وكلا الفريقين يسعى إلى دخول تاريخ الكرة الأوروبية بإحرازه اللقب الأول لهذه البطولة، التي يتم تنظيمها لأول مرة، ويتوقع الخبراء أن تشهد المباراة النهائية منافسة قوية بين طرفي اللقاء خاصة مع قوة الخطوط الثلاثة في كل منتخب، حيث سوف يشهد الملعب صراعات ثنائية بين لاعبي الفريقين، ولعل أبرزها سوف يكون بين الثنائي كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان ديك.

صراع جوي في مباراة البرتغال ضد هولندا

وصف أحد المواقع الكروية الأوروبية الصراع بأنه سوف يكون بين اثنين من البارعين في ألعاب الهواء، فقد أحرز النجم البرتغالي أهدافًا كثيرة بالرأس، بينما نجح نجم ليفربول فان ديك في الفوز بالدوري الإنجليزي 223 مواجهة في الهواء من أصل 305 أي بنسبة 73%، وهو ما جعله من المدافعين الأقوياء في الألعاب الهوائية، لذلك ينتظر عشاق كرة القدم أن يشاهدوا صراعًا من نوع جديد في المواجهة المرتقبة بين البرتغال وهولندا الأحد القادم.

تعرف على كل تفاصيل المواجهة المرتقبة لمنتخب البرتغال ضد هولندا

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