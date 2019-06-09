في مباراة البرتغال ضد هولندا كومان يكشف عن كيفية إيقاف رونالدو والأخير يرد

برغم أن مباراة البرتغال ضد هولندا عامرة بالعديد من نجوم اللعبة على مستوى العالم في ذلك الوقت، وعلى رأسهم بكل تأكيد كريستيانو رونالدو ومعه زميليه جواو فيليكس وبرونو فرنانديز، ومن الطرف الآخر نجد أفضل مدافعي العالم فيرجيل فان ديك، هذا بالإضافة أيضًا إلى ماتيجس دي ليغ المطلوب في البريميرليج، ولاعب الوسط فرينكي دي يونج الذي انضم مؤخرًا إلى برشلونة من أياكس، إلا أنه بكل تأكيد يبقى “الدون” كما يلقبه عشاقه هو أبرز نجوم اللقاء ومحط أنظار الجميع، سواء من عشاق ومشجعي منتخب بلاده أو من مشجعي ومدرب الطواحين.

تصريحات كومان عن مباراة البرتغال ضد هولندا

يرى المدير الفني للمنتخب الهولندي أن المباراة بكل تأكيد صعبة، لكنه في ذات الوقت يؤكد أنه يمكن التغلب على الجزء الأكبر من صعوبتها عن طريق إيقاف رونالدو، وبرغم أنه يشير إلى صعوبة ذلك مع أنه يمتلك أفضل مدافعي العالم، إلا أن وجهة نظره في تحقيق ذلك هو الاحتفاظ بالكرة أكبر قدر ممكن حتى لا تذهب الكرة إلى الدون، وعلى ما يبدو أن تلك هي الطريقة التي سوف يتبعها كومان الشهير بالمدفعجي في مواجهة البرتغال ضد هولندا الليلة في نهائي أمم أوروبا في نسختها الأولى.

على النقيض يرى كريستيانو المواجهة صعبة وأن الفريق الهولندي يمتلك مجموعة من اللاعبين الأقوياء، الذين يتميزون بصغر السن والسرعة والمهارة في ذات الوقت، وهذا لا يمنع من وجود لاعبين ذوي خبرة أيضًا، إلا أن رونالدو يرى في النهاية أنه مواجهة البرتغال ضد هولندا مثلها مثل بقية النهائيات الكبرى، سوف تشهد منافسة قوية وصعبة للفريقين مضيفًا أنه شاهد الطواحين الهولندية في اللقاءات الأخيرة مشيرًا إلى أنهم حقًا فريق قوي.

في مباريات البرتغال ضد هولندا لم يخسر البرتغاليون نهائيًا على ملعبهم ووسط جماهيرهم، وهذا يعطي لهم دافع في هذه الليلة لاستكمال تلك المسيرة، وفي المجمل التقي المنتخبين فيما سبق 10 مرات، حقق الفريق البرتغالي الفوز في 5 مرات، بينما الطواحين الهولندية حققته مرتين فقط، وانتهت ثلاث مواجهات بينهما بالتعادل وشهدت كل مبارياتهما السابقة إحراز أهداف وهز الشباك.

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