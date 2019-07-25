ننشر قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020/2019 وجنسياتهم حيث يبحث النادي الإيطالي العملاق عن التتويج بكل بطولات الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المخضرم “ساري”، كما سنجيب عن كل أسئلة الجماهير ومنها “ما هو اسم لاعب اليوفنتوس رقم “كذا”؟، من خلال نشر رقم كل لاعب في السيدة العجوز، وبالطبع اسم اللاعب رقم 7 في اليوفنتوس هو نجم النجوم كريستيانو رونالدو، والذي يريد في موسم 2020 تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع اليوفي، بعدما حقق هذا اللقب عدة مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.
قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 وجنسياتهم، ورقم كل لاعب
بالطبع أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 تضم أهم وأفضل لاعبي العالم في كافة المراكز، وكل القائمة تضم أسماء كبيرة سواء الأساسية أو الاحتياطية، ينافس اليوفي في الموسم القادم على دوري أبطال أوروبا، والسوبر الإيطالي، والدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، هذا وقد دعمت إدارة النادي الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.
|قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020
|حراسة المرمى
|تشيزني، بولندي، رقم 1
|بوفون، إيطالي، رقم 77
|مانيا بيرين، إيطالي، رقم 22
|خط الدفاع
|دي ليخت، هولندي، رقم 4
|كيليني، إيطالي رقم 3
|بونوتشي، إيطالي، رقم 19
|ساندرو، برازيلي، رقم 12
|دي شيليو، إيطالي، رقم 2
|كانسيلو، برتغالي، رقم 20
|روغاني، إيطالي، رقم 24
|ديميريل، تركي، رقم 28
|خط الوسط
|خضيرة، ألماني، رقم 6
|بيانيتش، بوسني، رقم 5
|رامزي، ويلزي، رقم 8
|ماتويدي، فرنسي، رقم 14
|إيمري كان، ألماني، رقم 23
|رابيوت، فرنس، رقم 25
|بنتانكور، أورجوياني، رقم 30
|خط الهجوم
|رونالدو، برتغالي، رقم 7
|ديبالا، أرجنتيني، رقم 10
|دوجلاس كوستا، برازيلي، رقم 11
|كودرادو، كولومبي، رقم 16
|ماندزوكيتش، كرواتي، رقم 17
|هيوجوايين، أرجنتيني، رقم 21
|بيرنانديتشي، إيطالي، رقم 33
|مويس كين، إيطالي، رقم 18
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