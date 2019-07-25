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قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 وجنسياتهم، ورقم كل لاعب

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 وجنسياتهم، ورقم كل لاعب

ننشر قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020/2019 وجنسياتهم حيث يبحث النادي الإيطالي العملاق عن التتويج بكل بطولات الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المخضرم “ساري”، كما سنجيب عن كل أسئلة الجماهير ومنها “ما هو اسم لاعب اليوفنتوس رقم “كذا”؟، من خلال نشر رقم كل لاعب في السيدة العجوز، وبالطبع اسم اللاعب رقم 7 في اليوفنتوس هو نجم النجوم كريستيانو رونالدو، والذي يريد في موسم 2020 تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع اليوفي، بعدما حقق هذا اللقب عدة مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.

قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 وجنسياتهم، ورقم كل لاعب

بالطبع أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 تضم أهم وأفضل لاعبي العالم في كافة المراكز، وكل القائمة تضم أسماء كبيرة سواء الأساسية أو الاحتياطية، ينافس اليوفي في الموسم القادم على دوري أبطال أوروبا، والسوبر الإيطالي، والدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، هذا وقد دعمت إدارة النادي الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020
حراسة المرمى
تشيزني، بولندي، رقم 1بوفون، إيطالي، رقم 77مانيا بيرين، إيطالي، رقم 22
خط الدفاع
دي ليخت، هولندي، رقم 4كيليني، إيطالي رقم 3بونوتشي، إيطالي، رقم 19ساندرو، برازيلي، رقم 12دي شيليو، إيطالي، رقم 2
كانسيلو، برتغالي، رقم 20روغاني، إيطالي، رقم 24ديميريل، تركي، رقم 28
خط الوسط
خضيرة، ألماني، رقم 6بيانيتش، بوسني، رقم 5رامزي، ويلزي، رقم 8ماتويدي، فرنسي، رقم 14إيمري كان، ألماني، رقم 23
رابيوت، فرنس، رقم 25بنتانكور، أورجوياني، رقم 30
خط الهجوم
رونالدو، برتغالي، رقم 7ديبالا، أرجنتيني، رقم 10دوجلاس كوستا، برازيلي، رقم 11كودرادو، كولومبي، رقم 16ماندزوكيتش، كرواتي، رقم 17
هيوجوايين، أرجنتيني، رقم 21بيرنانديتشي، إيطالي، رقم 33مويس كين، إيطالي، رقم 18

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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