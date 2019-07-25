ننشر قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020/2019 وجنسياتهم حيث يبحث النادي الإيطالي العملاق عن التتويج بكل بطولات الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المخضرم “ساري”، كما سنجيب عن كل أسئلة الجماهير ومنها “ما هو اسم لاعب اليوفنتوس رقم “كذا”؟، من خلال نشر رقم كل لاعب في السيدة العجوز، وبالطبع اسم اللاعب رقم 7 في اليوفنتوس هو نجم النجوم كريستيانو رونالدو، والذي يريد في موسم 2020 تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع اليوفي، بعدما حقق هذا اللقب عدة مرات مع فريقه السابق ريال مدريد.

قائمة أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 وجنسياتهم، ورقم كل لاعب

بالطبع أسماء لاعبي اليوفنتوس 2020 تضم أهم وأفضل لاعبي العالم في كافة المراكز، وكل القائمة تضم أسماء كبيرة سواء الأساسية أو الاحتياطية، ينافس اليوفي في الموسم القادم على دوري أبطال أوروبا، والسوبر الإيطالي، والدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، هذا وقد دعمت إدارة النادي الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.