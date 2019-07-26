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قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد 2020 وجنسياتهم ورقم كل لاعب

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد 2020 وجنسياتهم ورقم كل لاعب

ننشر قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد في موسم 2020/2019 وجنسياتهم خلال هذا العام تحت قيادة المدير الفني النرويجي الصاعد سولشاير وهو لاعب الفريق السابق، كما سنقدم لكم أرقام لاعبي مانشستر يونايتد 2020 لنجيب عن السؤال الهام عندما تشاهد لاعب مميز تقول “ما هو اسم لاعب مانشستر يونايتد رقم كذا؟”، هذا ويمتلك اليونايتد مجموعة من أفضل لاعبي العالم، وفي كل مركز يمتلك الفريق ثلاثة لاعبين من أفضل نجوم العالم في مراكزهم، المدير الفني “سولشاير” يريد أن يعود بالفريق لامجاده السابق محليا وقاريا.

قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد 2020

ينافس المان يونايتد على الكثير من البطولات خلال موسم 2020 محليا وقاريا، أسماء لاعبي مانشستر يونايتد ممتازة جدا وقادرة على حسم الكثير من الألقاب، لمصالحة الجماهير العريضة بعد عدة مواسم مخيبة للآمال، خاض الفريق برنامج إعداد قوي ومميز قبل بداية الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس، وقد حافظت إدارة الفريق على معظم النجوم.

قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد 2020
حراسة المرمى
دي خيا، إسباني، رقم 1روميرو، أرجنتيني، رقم 22لي جرانت، إنجليزي، رقم 13كافار، تشيكي، رقم 51
خط الدفاع
ليندلوف، سويدي، رقم 2بايلي، إيفواري، رقم 3فيل جونز، إنجليزي رقم 4سمالينج، إنجليزي، رقم 12روخو، أرجنتيني، رقم 16
أشلي يونج، إنجليزي، رقم 18دولوت، برتغالي، رقم 20لوك شو، إنجليزي، رقم 23دارميان، إيطالي، رقم 36فان بيساكا، إنجليزي
خط الوسط
بول بوجبا، فرنسي، رقم 6ماتا، إسباني، رقم 8لينجارد، إنجليزي، رقم 14فريد، برازيلي، رقم 17ماتيتش، صربي، رقم 31
تشونج، هولندي، رقم 44دانيال جيمس، ويلزي، رقم 21انخيل جوميز، إنجليزي، رقم 28
خط الهجوم
راشفورد، إنجليزي، رقم 10اليكس سانشيز، تشيلي، رقم 7مارسيال، فرنسي، رقم 11ماسون جرينوود، إنجليزي، رقم 54لوكاكو، بلجيكي، رقم 9

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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