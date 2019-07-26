قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد 2020 وجنسياتهم ورقم كل لاعب

ننشر قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد في موسم 2020/2019 وجنسياتهم خلال هذا العام تحت قيادة المدير الفني النرويجي الصاعد سولشاير وهو لاعب الفريق السابق، كما سنقدم لكم أرقام لاعبي مانشستر يونايتد 2020 لنجيب عن السؤال الهام عندما تشاهد لاعب مميز تقول “ما هو اسم لاعب مانشستر يونايتد رقم كذا؟”، هذا ويمتلك اليونايتد مجموعة من أفضل لاعبي العالم، وفي كل مركز يمتلك الفريق ثلاثة لاعبين من أفضل نجوم العالم في مراكزهم، المدير الفني “سولشاير” يريد أن يعود بالفريق لامجاده السابق محليا وقاريا.

قائمة أسماء لاعبي مانشستر يونايتد 2020

ينافس المان يونايتد على الكثير من البطولات خلال موسم 2020 محليا وقاريا، أسماء لاعبي مانشستر يونايتد ممتازة جدا وقادرة على حسم الكثير من الألقاب، لمصالحة الجماهير العريضة بعد عدة مواسم مخيبة للآمال، خاض الفريق برنامج إعداد قوي ومميز قبل بداية الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس، وقد حافظت إدارة الفريق على معظم النجوم.