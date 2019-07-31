قائمة أسماء لاعبي منتخب السعودية المشارك في بطولة غرب آسيا 2019 والأندية التي يلعبون لها

ننشر قائمة أسماء لاعبي منتخب السعودية المشارك في بطولة غرب آسيا 2019 وذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلك القائمة رسميا، كما نقدم لكم أسماء أندية نجوم منتخب السعودية والذي يشارك في كأس غرب آسيا والتي تقام بالعراق خلال الفترة من 30 يوليو حتى 14 أغسطس 2019، والنسخة التاسعة من تلك البطولة بمشاركة تسعة منتخبات، منتخب السعودية من أقوى المرشحين للفوز بلقب البطولة هذا العام، وينافسه منتخب العراق صاحب الملعب والجمهور وعدد من المنتخبات الأخرى.
قائمة أسماء لاعبي منتخب السعودية في بطولة غرب آسيا 2019 والأندية التي يلعبون لها
المدير الفني لمنتخب السعودية في تلك البطولة هو المدرب الوطني القدير يوسف عنبر، ومعه مجموعة من أهم وأبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم بالسعودية، يلعب منتخب السعودية في بطولة غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت والبحرين والأردن، وتتكون البطولة من مجموعتين، ونظام البطولة هو أن يقام دوري من دور واحد بين فرق المجموعة الواحدة، ويتأهل للمباراة النهائية بطل كل مجموعة.
|أسماء لاعبي منتخب السعودية في بطولة غرب آسيا وأسماء أنديتهم
|حراسة المرمى
|عبدالله الجدعاني – الوحدة
|عبدالله الصالح- الاتفاق
|مصطفى ملائكة- الفيصلي
|خط الدفاع
|فواز الصقور- الوحدة
|حاتم بلال- الوحدة
|سامي الخيبري- الفيحاء
|متعب المفرج- الهلال
|محمد العمري- الرائد
|حسن الشويش- الرائد
|حسان تمبكتي- الشباب
|يزيد البكر-الأهلي
|وسام السويد- الحزم
|خط الوسط
|علي النمر- الوحدة
|نايف هزازي
|عبد المحسن القحطاني- القادسية
|عبد الكريم القحطاني- الفيحاء
|محمد الفهيد- الفتح
|محمد المجحد- الفتح
|صالح العمري- الاتفاق
|ربيع سفياني- التعاون
|خالد الكعبي- الشباب
|خط الهجوم
|حسن شراحيلي- الباطن
|هارون كمارا- الاتحاد
|عبد الفتاح آدم- النصر
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