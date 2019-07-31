قائمة أسماء لاعبي منتخب السعودية المشارك في بطولة غرب آسيا 2019 والأندية التي يلعبون لها

ننشر قائمة أسماء لاعبي منتخب السعودية المشارك في بطولة غرب آسيا 2019 وذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلك القائمة رسميا، كما نقدم لكم أسماء أندية نجوم منتخب السعودية والذي يشارك في كأس غرب آسيا والتي تقام بالعراق خلال الفترة من 30 يوليو حتى 14 أغسطس 2019، والنسخة التاسعة من تلك البطولة بمشاركة تسعة منتخبات، منتخب السعودية من أقوى المرشحين للفوز بلقب البطولة هذا العام، وينافسه منتخب العراق صاحب الملعب والجمهور وعدد من المنتخبات الأخرى.

قائمة أسماء لاعبي منتخب السعودية في بطولة غرب آسيا 2019 والأندية التي يلعبون لها

المدير الفني لمنتخب السعودية في تلك البطولة هو المدرب الوطني القدير يوسف عنبر، ومعه مجموعة من أهم وأبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم بالسعودية، يلعب منتخب السعودية في بطولة غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت والبحرين والأردن، وتتكون البطولة من مجموعتين، ونظام البطولة هو أن يقام دوري من دور واحد بين فرق المجموعة الواحدة، ويتأهل للمباراة النهائية بطل كل مجموعة.