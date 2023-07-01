قائمة أسماء لاعبي منتخب الكويت 2024/2023 والأندية التي يلعبون لها

بدأ منتخب الكويت الأول مرحلة هامة خلال عامي 2023 و 2024 حيث يستعد لخوض عدة مواجهات على مستوى قارة آسيا، كما يستعد الأزرق لتصفيات كأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير قائمة أسماء لاعبي منتخب الكويت حاليًا 2024/2023 والأندية التي يلعبون لها، حيث يأمل الأزرق الكويتي إلى العودة لمكانته القوية في القارة الآسيوية.

منتخب الكويت الأول 2024/2023

يقود قائمة لاعبين منتخب الكويت حاليًا المدير الفني البرتغالي المميز روي بينتو، ودرب هذا المدرب منتخبات البرتغال تحت 20 و19 و18 و17 سنة، كما درب نادي الأهلي السعودي تحت 23 سنة، روي بينتو منذ توليه مسؤولية منتخب الكويت الأول يحقق نتائج جيدة، الاختبار الحقيقي سوف يكون في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أسماء لاعبي منتخب الكويت 2024/2023:

– عبد الرحمن كميل حارس مرمى منتخب الكويت ونادي الكويت.

– حسن حمدان مدافع العربي.

– خالد إبراهيم مدافع القادسية.

– علي عبد الرسول مدافع العربي.

– حمد حربي مدافع كاظمة.

– عبدالله عمار لاعب العربي.

– علي خلف لاعب العربي.

– فواز العتيبي لاعب السالمية.

– مبارك الفنيني لاعب القادسية.

– سلمان العوضي لاعب العربي.

– عيد الرشيدي لاعب القادسية.

– محمد دحام لاعب نادي الكويت.

– حسن حمدان لاعب العربي.

– عبد الرحمن مجدلي حارس الساحل.

– سليمان عبد الغفور حارس العربي.

– شبيب الخالدي لاعب نادي كاظمة.

– مهدي دشتي لاعب السالمية.

– أحمد الظفيري لاعب نادي الكويت.

– سلطان العنزي لاعب العربي.

– حمد القلاف لاعب السالمية.