قائمة الأهلى الأفريقية: استبعاد 11 لاعب وتسجيل 26 للمشاركة فى دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلى قائمة الأهلى الأفريقية التى سوف تشارك فى بطولة دوري ابطال أفريقيا الموسم المقبل حيث استقر الجهاز على استبعاد 11 لاعب من القائمة بينما سجل الجهاز 26 لاعب فى القائمة للمشاركة فى البطولة المقبلة واحتفظ الجهاز بأربعة أماكن احتياطية حيث تضم القائمة 30 لاعب وتبدأ المسابقة خلال شهر أغسطس الجاري.

ويلتقى الأهلى فى الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة مع فريق “اطلع برة” من جنوب السودان وتكون مباراة الذهاب فى جنوب السودان فى منتصف شهر أغسطس الجاري، وقد شهدت قائمة الأهلى الأفريقية العديد من المفاجآت حيث تم تسجيل اللاعبين الجدد محمود متولي القادم من الإسماعيلي ومحمد مجدى قفشة القادم من صفوف فريق بيراميدز، ورمضان صبحي المعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وأليو ديانج.

وقد استقر الجهاز الفني على تسجيل 26 لاعب ضمن قائمة الأهلى الأفريقية الأولي وهم :-

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، وشريف إكرامي.

فى خط الدفاع: رامي ربيعة، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني.

فى خط الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وصالح جمعة، ومحمد مجدي قفشة، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجيرالدو.

فى خط الهجوم: جونيور أجايي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومروان محسن.

بينما استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على استبعاد 11 لاعب من القائمة الأفريقية وهم: سعد الدين سمير، وأحمد علاء، ومحمد نجيب، وحسين السيد “مارسيلو”، وباسم علي، وكريم وليد “نيدفيد”، وناصر ماهر، ومحمد محمود، وهشام محمد، وإسلام محارب، ومؤمن زكريا.