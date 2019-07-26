مفاجأة | قائمة الأهلي ضد الزمالك.. غياب 10 لاعبين عن القمة 118

أكد كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأهلي يغيب عنه اللاعبون المصابون فقط في مباراته ضد الزمالك مثل شريف إكرامي وسعد سمير ونيدفيد ومحمد محمود، وتعد مباراة الأهلي ضد الزمالك من المباريات التي لها طابع خاص جدا بالنسبة للجماهير والمصرية وغيرها، وننشر في مقالنا موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز والقمة 118.

الأهلي والزمالك في القمة 118

يلتقي النادي الأهلي والزمالك في مباراة قوية بين الفريقين ولكنها لا تؤثر في الحصول على الدوري ، فالنادي الأهلي حسم الدوري لصالحه بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والملعب المستضيف

يلعب النادي الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز ؛ برصيد 77 نقطة التي حسمت الدوري ؛ ويعد الزمالك هو وصيف الدوري برصيد 72 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية القمة 118 وختام منافسات المسابقة.

10 لاعبين يغيبون عن لقاء الأهلي والزمالك

وأضاف كابتن عبد الحفيظ، في تصريحاته اليوم الجمعة أن النادي الأهلي يغيب عنه في لقاء الزمالك السداسي أحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وصلاح محسن لأسباب فنية؛ أما للإصابة ويغيب الرباعي شريف إكرامي وسعد سمير ونيدفيد ومحمد محمود.

قائمة الأهلي في لقاء الزمالك والقمة 118

ويأتي تشكيل النادي الأهلي في لقائه مع الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وياسر إبراهيم ومحمد هاني ورامي ربيعة وباسم علي وأيمن أشرف وعلي معلول.

أحمد فتحي ومحمد نجيب وياسر إبراهيم ومحمد هاني ورامي ربيعة وباسم علي وأيمن أشرف وعلي معلول. الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي.

حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي. وسط الهجوم: جونيور أجايي وصالح جمعة رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وجيرالدو وأحمد الشيخ وناصر ماهر.

جونيور أجايي وصالح جمعة رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وجيرالدو وأحمد الشيخ وناصر ماهر. وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

وأكمل عبد الحفيظ حديثه بأن اللاعبين جميعا يعلمون أن المباراة أمام الزمالك مهمة على الصعيد الجماهير والرقمي والتاريخي بعد حسم الدري لصالح الأحمر، مؤكدا أن الأهلي سيقدم عرضا مشرفا يليق بامسه وبلقبه فالأهلي بطل الدوري موسم 2019.