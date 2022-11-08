قائمة البرازيل في كأس العالم 2022.. أسماء لاعبي السامبا في مونديال قطر والأندية التي يلعبون لها
منتخب البرازيل دائمًا واحد من المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس العالم، وهو واحد من أقوى المرشحين للفوز بمونديال قطر، هذا ونُقدم لكم قائمة أسماء لاعبي منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها، يقود منتخب السامبا المدير الفني المخضرم تيتي، فاز منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم من قبل خمس مرات، وهو المنتخب الأكثر فوزًا بالمونديال.
قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
- قائمة أسماء لاعبي منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 يتقدمهم نجم البرازيل نيمار لاعب الذي يلعب لنادي باريس سان جيرمان، وتضع الجماهير البرازيلية آمال كبيرة عليه.
- نظرًا لتوافر عدد كبير من نجوم البرازيل حول العالم، وجهت انتقادات لاختيارات تيتي لقائمة منتخب البرازيل في مونديال قطر، حيث يغيب عن المنتخب نجم ليفربول المتألق فيرمينيو.
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- قائمة أسماء لاعبي منتخب البرازيل والأندية التي يلعبون لها جاءت كالتالي:
– أليسون حارس ليفربول.
– ايدرسون حارس مانشستر سيتي.
– ويفرتون حارس بالميراس.
– ساندرو مدافع اليوفنتوس.
– دانيلو مدافع اليوفنتوس.
– بريمير مدافع يوفنتوس.
– إيدر ميليتو مدافع ريال مدريد.
– ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.
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– تياجو سيلفا تشيلسي.
– داني ألفيس ظهير ناسيونال المكسيكي.
– أليكس تيليس ظهير إشبيلية الإسباني.
– برونو جيمارايش نجم وسط نيوكاسل.
– كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد.
– إيفرتون ريبيرو وسط فلامنجو البرازيلي.
– فابينهو ليفربول.
– فريد مانشستر يونايتد.
– لوكاس باكيتا وسط ويستهام الإنجليزي.
– أنتوني جناح مانشستر يونايتد.
– جابريل خيسوس ماهجم أرسنال.
– مارتينيلي جناح أرسنال.
– نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.
– بيدرو مهاجم ريو دي جانيرو.
– رافينيا جناح برشلونة.
– ريتشارلسون جناح توتنهام.
– رودريجو نجم ريال مدريد.
– فينسوس جونيور نجم الكرة العالمية ومهاج ريال مدريد.