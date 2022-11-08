قائمة البرازيل في كأس العالم 2022.. أسماء لاعبي السامبا في مونديال قطر والأندية التي يلعبون لها

منتخب البرازيل دائمًا واحد من المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس العالم، وهو واحد من أقوى المرشحين للفوز بمونديال قطر، هذا ونُقدم لكم قائمة أسماء لاعبي منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها، يقود منتخب السامبا المدير الفني المخضرم تيتي، فاز منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم من قبل خمس مرات، وهو المنتخب الأكثر فوزًا بالمونديال.

قائمة البرازيل في كأس العالم 2022