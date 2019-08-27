ننشر قائمة الزمالك في مواجهة المقاصة بكأس مصر، حيث أعلن المدير الفني الصربي ميتشو قائمة الفريق المتوجهة لخوض مباراة مصر المقاصة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والتي شهدت دخول أسماء جديدة على الفريق وخروج آخرين.

وكان أبرز المنضمين للقائمة كل من المغربي محمد أونجم والمصري طارق حامد اللذان غابا عن مباراتي الفريق أمام بطل الصومال ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي نجح الفارس الأبيض في الفوز باللقائين بفارق كبير ووفير من الأهداف، وسط تألق ولمعان العديد من النجوم كان على رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

قائمة نادي الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي “الونش- حمدي النجاز- حازم إمام- محمد عبد الشافي- عبد الله جمعة

في خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبد العزيز- محمد عنتر- أشرف بن شرقي- محمود عبد الرازق “شيكابالا”- محمد أونجم- كريم بامبو- إمام عاشور

في خط الهجوم: مصطفى محمد- عمر السعيد

وشهدت القائمة غياب كل من مصطفى فتحي وخالد بو طيب بسبب الإصابة التي يتعافى منها كلا الفريقين في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة ضمن منافسات كأس مصر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا، وتذاع المباراة عبر شاشة “أون سبورت”، ونايل سبورت.

يذكر أن النادي الأهلي قد تلقى هزيمة مفاجئة من قبل نادي بيراميدز ضمن منافسات كأس مصر، خرج على إثرها من البطولة بشكل كامل، بعد تغلب بيراميدز عليه بهدف دون رد عن طريق إيريك تراوري، ليحقق بيراميدز الفوز الرابع على التوالي على النادي الأهلي في سابقة لم تحدث في تاريخ المارد الأحمر من قبل.