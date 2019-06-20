قائمة القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

اليكم القائمة النهائية لجميع القنوات المفتوحة والمشفرة والتى ستقوم بنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ستقام فى مصر ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019. والتي تستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم الافريقية فى جميع انحاء العالم، والتى تشهد تنافسا غير عادي بين المنتخبات الأفريقية لنيل شرف الحصول على اللقب القاري الاشهر والاهم. وفى موقع كلمة نقدم لكم تقريرا تفصيليا عن جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2019، بالإضافة إلى القنوات المشفرة بالطبع.
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019
ظهرت في الأيام القليلة الماضية قناة ولدت عملاقة، ألا وهى قناة تايم سبورت Time Sport لتكون نواة لقناة رياضية عملاقة مع طاقم من افضل المعلقين والمحللين المصريين، بالإضافة إلى استعانتها حديثا بباقة من أشهر المعلقين العرب بالاضافة الى نجوم أفارقة للقيام بتحليل المباريات. قناة تايم سبورت تتواجد على البث الارضى والبث الفضائى، وستقوم من خلال البث الفضائى بنقل استوديوهات تحليلية وتغطية خاصة لكواليس البطولة بينما ستقوم من خلال البث الارضى بنقل جميع مباريات البطولة حصريا وذلك فى نطاق جمهورية مصر العربية من خلال البث العادي التناظرى والبث الرقمي الديجيتال. اما عن تردد القناة فضائيا فهي تبث على التردد التالى:-
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|11448
|27500
|أفقي Hor
|5/6
تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
تحظى قناة بين سبورت الرياضية العملاقة بحقوق بث جميع البطولات الافريقية سواء على مستوى الاندية أو على مستوى المنتخبات، وهى القناة الحصرية الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية فى منطقة الشرق الاوسط، وتستعد القناة لعمل تغطية غير عادية لأحداث البطولة وذلك على الترددات التالية:-
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات 7 غرب
|11012
|27500
|أفقي Hor
|نايل سات 7 غرب
|12604
|27500
|أفقي Hor
|سهيل سات 25.5 شرق
|11585
|27500
|رأسي Ver
|سهيل سات 25.5 شرق
|11623
|27500
|رأسي Ver
قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس افريقيا 2019 لكرة القدم
اعتدنا في السنوات القليلة السابقة على بث جميع مباريات بطولات افريقيا على قمر اموس وذلك على مدار 4 درجات غرب الملاصق تقريبا للقمر المصري نايل سات. وستقوم قناة sport 5 بنقل مجريات المباريات على الترددات التالية:-
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|10806
|27500
|رأسي Ver
|3/4
|10972
|27500
|رأسي Ver
|2/3
تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الامم الافريقية 2019
تهتم قنوات باقة ارينا سبورت الكرواتية ببث فعاليات البطولات الافريقية، وقد أعلنت عن بث المباريات على قنواتها على التردد التالي:-
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|يوتلسات 16 شرق
|11595
|30000
|أفقي Hor
تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا 2019
قنوات ارينا سبورت الصربية ببث مباريات البطولة ايضا على الترددات التالية:-
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|استرا 23.5 درجة شرق
|11798
|30000
|أفقي Hor
|يوتلسات 16 شرق
|11231
|30000
|رأسي Ver
|بلغاريا سات 1.9 غرب
|12380
|30000
|أفقي Hor
تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الامم الافريقية 2019
قنوات يوروسبورت الاوروبية العملاقة ستقوم بنقل احداث البطولة على ثلاثة اقمار ،وهى اقمار استرا 1 على دار 19.2 درجة شرقا قمر هسباسات على مدار 30 درجة غرب وأيضا على قمر استرا 2 على مدار 28.2 درجة شرق على الترددات التالية:-
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|eurosport 2 اسبانيا
|استرا 1 19.2 شرق
|11686
|22000
|رأسي Ver
|eurosport 2 البرتغال
|هسباسات 30 غرب
|12207
|27500
|أفقي Hor
|eurosport 2 UK
|استرا 2 28.2 شرق
|12148
|27500
|أفقي Hor
|eurosport 2 UK
|استرا 2 28.2 شرق
|11856
|29500
|رأسي Ver
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
أعلنت قناة فوكس سبورت الهولندية fox sport على قمر استرا 23.5 شرق عن اذاعة جميع مباريات البطولة وذلك على التردد:-
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|Fec
|11739
|29900
|رأسي Ver
|2/3
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