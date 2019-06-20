قائمة القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

اليكم القائمة النهائية لجميع القنوات المفتوحة والمشفرة والتى ستقوم بنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ستقام فى مصر ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019. والتي تستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم الافريقية فى جميع انحاء العالم، والتى تشهد تنافسا غير عادي بين المنتخبات الأفريقية لنيل شرف الحصول على اللقب القاري الاشهر والاهم. وفى موقع كلمة نقدم لكم تقريرا تفصيليا عن جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الامم الافريقية 2019، بالإضافة إلى القنوات المشفرة بالطبع.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019

ظهرت في الأيام القليلة الماضية قناة ولدت عملاقة، ألا وهى قناة تايم سبورت Time Sport لتكون نواة لقناة رياضية عملاقة مع طاقم من افضل المعلقين والمحللين المصريين، بالإضافة إلى استعانتها حديثا بباقة من أشهر المعلقين العرب بالاضافة الى نجوم أفارقة للقيام بتحليل المباريات. قناة تايم سبورت تتواجد على البث الارضى والبث الفضائى، وستقوم من خلال البث الفضائى بنقل استوديوهات تحليلية وتغطية خاصة لكواليس البطولة بينما ستقوم من خلال البث الارضى بنقل جميع مباريات البطولة حصريا وذلك فى نطاق جمهورية مصر العربية من خلال البث العادي التناظرى والبث الرقمي الديجيتال. اما عن تردد القناة فضائيا فهي تبث على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11448 27500 أفقي Hor 5/6

تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

تحظى قناة بين سبورت الرياضية العملاقة بحقوق بث جميع البطولات الافريقية سواء على مستوى الاندية أو على مستوى المنتخبات، وهى القناة الحصرية الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية فى منطقة الشرق الاوسط، وتستعد القناة لعمل تغطية غير عادية لأحداث البطولة وذلك على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 7 غرب 11012 27500 أفقي Hor نايل سات 7 غرب 12604 27500 أفقي Hor سهيل سات 25.5 شرق 11585 27500 رأسي Ver سهيل سات 25.5 شرق 11623 27500 رأسي Ver

قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس افريقيا 2019 لكرة القدم

اعتدنا في السنوات القليلة السابقة على بث جميع مباريات بطولات افريقيا على قمر اموس وذلك على مدار 4 درجات غرب الملاصق تقريبا للقمر المصري نايل سات. وستقوم قناة sport 5 بنقل مجريات المباريات على الترددات التالية:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 10806 27500 رأسي Ver 3/4 10972 27500 رأسي Ver 2/3

تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الامم الافريقية 2019

تهتم قنوات باقة ارينا سبورت الكرواتية ببث فعاليات البطولات الافريقية، وقد أعلنت عن بث المباريات على قنواتها على التردد التالي:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب يوتلسات 16 شرق 11595 30000 أفقي Hor

تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا 2019

قنوات ارينا سبورت الصربية ببث مباريات البطولة ايضا على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب استرا 23.5 درجة شرق 11798 30000 أفقي Hor يوتلسات 16 شرق 11231 30000 رأسي Ver بلغاريا سات 1.9 غرب 12380 30000 أفقي Hor

تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الامم الافريقية 2019

قنوات يوروسبورت الاوروبية العملاقة ستقوم بنقل احداث البطولة على ثلاثة اقمار ،وهى اقمار استرا 1 على دار 19.2 درجة شرقا قمر هسباسات على مدار 30 درجة غرب وأيضا على قمر استرا 2 على مدار 28.2 درجة شرق على الترددات التالية:-

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب eurosport 2 اسبانيا استرا 1 19.2 شرق 11686 22000 رأسي Ver eurosport 2 البرتغال هسباسات 30 غرب 12207 27500 أفقي Hor eurosport 2 UK استرا 2 28.2 شرق 12148 27500 أفقي Hor eurosport 2 UK استرا 2 28.2 شرق 11856 29500 رأسي Ver

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019

أعلنت قناة فوكس سبورت الهولندية fox sport على قمر استرا 23.5 شرق عن اذاعة جميع مباريات البطولة وذلك على التردد:-