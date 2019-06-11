قائمة المنتخب المصري النهائية|| التي تخوض مباريات أمم أفريفيا 2019 بمصر

يرغب عدد كبير من مشجعي كرة القدم المصرية وكذلك المنافسين من المنتخبات الأخري التعرف على قائمة المنتخب المصري التي تخوض مباريات أمم أفريقيا 2019، ومن الملاحظ مُنذ فترة طويلة والمدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري يراقب جميع اللاعبين المصريين بالدوري المصري وكذلك المحترفين، حتى يتمكن من الوصول إلى أفضل اختيار لقائمة المنتخب الوطني بمصر التي تخوض مباريات أمم أفريقيا التي تقام اعتباراً من يوم الجمعة 21 يونيو وحتى يوم الجمعة 19 يوليو.

قائمة المنتخب المصري

أخيراً بعد تفكير طويل استقر المدير الفني للمنتخب المصري على قائمة المنتخب المصري النهائية التي تضم 23 لاعب مصري، تم الاتفاق عليهم وهم الذين يتم تسجيل أسمائهم في قائمة منتخب الفراعنة، وذلك بعد التعرف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب حتى يتم الاستقرار على 23 لاعب هم المسؤولين أمام المدير الفني لتحقيق هدف واحد وهو الحصول على بطولة أمم أفريقيا النسخة 32 بمصر.

قائمة منتخب الفراعنة لكرة القدم

جاءت اختيارات المدير الفني لقائمة المنتخب الوطني على أساس أفضلية كل لاعب في المركز الذي يجيد اللاعب به سواء بالنسب للمحليين أو المحترفين، وكانت الاختيارات كالتالي.

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وليد سليمان وهو يرتدي تي شيرت الرقم 11

عبد الله السعيد وهو يرتدي تي شيرت رقم 19

احمد المحمدي وهو يرتدي تي شيرت رقم 3

محمد صلاح يرتدي تي شيرت رقم 10

محمد النني وهو يرتدي تي شيرت رقم 17

احمد علي و يرتدي تي شيرت رقم 14

محمد حجازي وهو يرتدي تي شيرت رقم 6

احمد حسن كوكا وهو يرتدي تي شيرت رقم 18

علي محمد غزال و يرتدي تي شيرت رقم 5

عمر جابر وهو يرتدي تي شيرت رقم 4

احمد الشناوي و يرتدي تي شيرت رقم 1

مروان محسن وهو يرتدي تي شيرت رقم 9

طارق حامد وهو يرتدي تي شيرت رقم ثمانيه

ايمن اشرف وهو يرتدي تي شيرت رقم 12

محمد الشناوي وهو يرتدي تي شيرت رقم 16

محمود حسن “تريزيجية” وهو يرتدي تي شيرت رقم 7

عمرو ورده وهو يرتدي تي شيرت رقم 22

محمود حمدي “الونش” و يرتدي تي شيرت رقم 15

باهر المحمدي و يرتدي تي شيرت رقم 2

نبيل عماد “دونجا” و يرتدي تي شيرت رقم 21

احمد ايمن وهو يرتدي تي شيرت رقم 13

محمود عبد الرحيم جنش وهو يرتدي تي شيرت رقم 23

محمود علاء وهو يرتدي تي شيرت رقم 20

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الذي يخوض بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 هو المسئول الأول عن اختيار قائمة المنتخب المصري وهو المسئول الأول عن نتائج المباريات، ولذا فهو المسئول الأوحد أمام اتحاد الكرة المصري وكذلك اتحاد الكرة المصري هو المسئول أمام الشعب والبرلمان، لتحقيق نتائج مشرفة خاصتاً أن البطولة سوف تقام بالقاهرة.