قائمة سويسرا في كأس العالم 2022.. تعرف على أسماء اللاعبين والأندية التي يلعبون لها

أعلن السويسري مراد ياكين عن تشكيلة قائمة منتخب سويسرا المشاركة في كأس العالم 2022 (مونديال قطر)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب سويسرا في المونديال 2022 كما نُقدم لكم أسماء الأندية التي يلعبون لها، يلعب منتخب سويسرا في كأس العالم القادمة ضمن المجموعة السابعة التي تضم البرازيل وصربيا والكاميرون، منتخب سويسرا لم يفز من قبل ببطولة كأس العالم.

قائمة لاعبي سويسرا في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها