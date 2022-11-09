قائمة سويسرا في كأس العالم 2022.. تعرف على أسماء اللاعبين والأندية التي يلعبون لها

بواسطة محمود عطا الله
قائمة سويسرا في كأس العالم 2022 قائمة سويسرا في كأس العالم 2022

أعلن السويسري مراد ياكين عن تشكيلة قائمة منتخب سويسرا المشاركة في كأس العالم 2022 (مونديال قطر)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء لاعبي منتخب سويسرا في المونديال 2022 كما نُقدم لكم أسماء الأندية التي يلعبون لها، يلعب منتخب سويسرا في كأس العالم القادمة ضمن المجموعة السابعة التي تضم البرازيل وصربيا والكاميرون، منتخب سويسرا لم يفز من قبل ببطولة كأس العالم.

قائمة لاعبي سويسرا في كأس العالم 2022 والأندية التي يلعبون لها

  • تضم قائمة أسماء لاعبي منتخب سويسرا مجموعة بارزة من نجوم التي تلعب في أفضل الأندية الأوروبية.
  • يتقدم نجوم المنتخب السويسري اكنجي نجم دفاع السيتي، وتشاكا نجم وسط أرسنال، ودينيس زكريا لاعب وسط تشيلسي.
  • أكد المدير الفني مراد ياكين إنه يريد كتابة التاريخ في مونديال قطر من أجل سويسرا.

  • أسماء لاعبي سويسرا في مونديال 2022 والأندية التي يلعبون لها
  • قائمة منتخب سويسرا في كأس العالم 2022:
    – ميشيل أبيشير لاعب وسط بولونيا الإيطالي.
    – أكنجي مدافع مانشستر سيتي.
    – إراي كوميرت مدافع فالنسيا الإسباني.
    – نيكو الفيدي مدافع مونشنجلادباخ الألماني.
    – بريل إيمبولو مهاجم موناكو الفرنسي.
    – كريستيان فاسناخت لاعب يانج بويز السويسري (مهاجم).
    – إدميلسون فيرنانديز لاعب وسط ماينز الألماني.
    – فابيان فراي لاعب وسط بازل السويسري.
    – ريمو فريلير مهاجم نوتنجهام الإنجليزي.
    – أردون جاشاري لاعب وسط لوزيرن السويسري.
    – جريجور كوبل حارس بوروسيا دورتموند الألماني.
    – فيلليب كوهن حارس سالزبورج.
    – نواه اوكافور مهاجم سالزبورج النمساوي.
    – جوناس أوملين حارس مونبليه الفرنسي.
    – فابيان ريدير لاعب وسط يانج بويز.
    – ريكاردو رودريجيز مدافع تورينو الإيطالي.
    – فابيان شار مدافع نيوكاسل.
    – هاريس سيفيروفيتش مهاجم جالطه سراي التركي.
    – شاكيري مهاجم شيكاغو الأمريكي.
    – يان سومر حارس مونشنجلادباخ.
    – جبريل سو وسط فرانكفورت.
    – ريناتو ستيفين وسط فولفسبورج الألماني.
    – روبن فارجاس لاعب وسط أوجسبورج الألماني.
    – تشاكا نجم أرسنال.
    – دينيس زكريا وسط تشيلسي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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