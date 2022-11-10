قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.. تعرف على أسماء لاعبي الأسود الثلاثة في مونديال قطر

أعلن جاري ساوثجيت عن قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 يوم العاشر من نوفمبر الجاري، منتخب إنجلترا الملقب بمنتخب الأسود الثلاثة وصيف بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بمونديال قطر، كما يعتبر المنتخب الإنجليزي واحد من المنتخبات صاحبة الكرة الجميلة حاليًا، على عكس المنتخبات الإنجليزية السابقة التي كانت تعتمد في لعبها على الكرات الطولية العالية.

قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022