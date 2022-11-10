قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.. تعرف على أسماء لاعبي الأسود الثلاثة في مونديال قطر
أعلن جاري ساوثجيت عن قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 يوم العاشر من نوفمبر الجاري، منتخب إنجلترا الملقب بمنتخب الأسود الثلاثة وصيف بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بمونديال قطر، كما يعتبر المنتخب الإنجليزي واحد من المنتخبات صاحبة الكرة الجميلة حاليًا، على عكس المنتخبات الإنجليزية السابقة التي كانت تعتمد في لعبها على الكرات الطولية العالية.
قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022
- حراس المرمي في قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 تضم: بيكفورد حارس إيفرتون، بوبي حارس نيوكاسل، رامسدال حارس أرسنال.
- أسماء لاعبي خط الدفاع لمنتخب إنجلترا في مونديال قطر 2022 تضم: ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، كودي من إيفرتون، دير من توتنهام، ماجواير من مان يونايتد، لوك شو من اليونايتد، جون ستونز من مان سيتي، تريبير ظهير أيمن نيوكاسل المتألق، كايل ووكر من السيتي، بن وايت نجم دفاع أرسنال.
-
The wait is over.
It’s the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! 🏴 pic.twitter.com/XKJFbaDM0t
— England (@England) November 10, 2022
- تشكيلة إنجلترا لخط الوسط: جود بلنجهام نجم دورتموند الألماني، جالاجر من تشيلسي، هندرسون من ليفربول، ماسون ماونت نجم تشيلسي، فيليبس من السيتي، ديكلان رايس نجم ويستهام.
- خط الهجوم: فيل فودن نجم السيتي، جريليش من السيتي، هاري كين نجم توتنهام، ماديسون نجم ليستر المتألق، راشفورد من اليونايتد، ساكا نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا، ستيرلنج من تشيلسي، ويلسون مهاجم نيوكاسل.