قائمة منتخب الجزائر النهائية في بطولة كأس الامم الافريقية 2019

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة “منتخب الجزائر” النهائية يقيادة مدرب منتخب ” محاربي الصحراء” وتضم القائمة 23 لاعب ،في بطولة كأس الامم الافريقية، المقرر إقامتها في مصر من 21 يونيو 2019 وحتي يوم 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخب لاول مرة في تاريخ البطولة، ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب السنغال وتنزانيا وكينيا، ويأمل في حمل لقت البطولة، وقد حصلوا عليه مرة في عام 1990، ووصل للمباراة النهائية في عام 1980، وأحرز المركز الثالث في عامي 1984 وعام 1988، والوصل الى المركز الرابع عام 1982 وعام 2010، وتواجد في القائمة في حراسة المرمي كل من الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي، رايس مبولحي، وفي خط الهجوم رياض محرز نجم نادى مانشيستر سيتي، وإسلام سليماني، وفي خط الدفاع جمال بن العمري ومهدي تاهرات، رامي بن سبعيتي، وفي خط الوسط علان قديورة وهشام بوداوي،مهدي عيبد، سفيان فيجولي، وفي خط الهجوم رياض محرز وياسين براهيمي، يوسف البلايلي .

قائمة منتخب الجزائر في كأس الامم الافريقية