قائمة منتخب تونس النهائية في كأس الامم الافريقية 2019

أعلن مدرب منتخب تونس لكرة القدم “ألان جيريس” ، قائمة المنتخب النهائية في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر أبتداء من يوم الجمعة 21 يونيو وتى 19 يوليو 2019، وقد ضمت القائمة 23 لاعب، تم إستبعاد علي معلول و جيريس ،وضمت يوسف المساكني وكريم العواضي، في حراسة المرمي معز بن شريفية، وفي خط الدفاع كريم العواضي، وايمن بن محمد، وفي خط الوسط فرجاني ساسي ومارك اللمطى، وفي خط الهجوم فراس شواط وأنيس البدري، وصرح جيريس أن طوح “منتخب تونس” في هذا البطولة ليس له حدود، ويتواجد المنتخب في المجموعة الخامسة مع منتخب مالي، وانغولا، وموريتانيا .
قائمة منتخب تونس النهائية كأس الامم الافريقية
ضمت قائمة “منتخب تونس” 23 لاعب وجائت القائمة كالتالي :
- حراسة المرمى:معز حسن (نيس الفرنسي)، معز بن شريفية (الترجي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي).
- خط الدفاع: أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، رامي البدوي (الفيحاء السعودي)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي)، نسيم هنيد (الصفاقسي)، أيمن بن محمد (الترجي)، ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، كريم العواضي (النجم الساحلي) .
- خط الوسط: فرجاني ساسي (الزمالك المصري)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، نعيم السليتي (ديغون الفرنسي)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، يوسف المساكني (أويبن البلجيكي)، غيلان الشعلالي (الترجي) .
- خط الهجوم: فراس شواط (الصفاقسي)، ياسين الخنيسي و أنيس البدري (الترجي)، بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي) .
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