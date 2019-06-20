قائمة منتخب تونس النهائية في كأس الامم الافريقية 2019

أعلن مدرب منتخب تونس لكرة القدم “ألان جيريس” ، قائمة المنتخب النهائية في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر أبتداء من يوم الجمعة 21 يونيو وتى 19 يوليو 2019، وقد ضمت القائمة 23 لاعب، تم إستبعاد علي معلول و جيريس ،وضمت يوسف المساكني وكريم العواضي، في حراسة المرمي معز بن شريفية، وفي خط الدفاع كريم العواضي، وايمن بن محمد، وفي خط الوسط فرجاني ساسي ومارك اللمطى، وفي خط الهجوم فراس شواط وأنيس البدري، وصرح جيريس أن طوح “منتخب تونس” في هذا البطولة ليس له حدود، ويتواجد المنتخب في المجموعة الخامسة مع منتخب مالي، وانغولا، وموريتانيا .

قائمة منتخب تونس النهائية كأس الامم الافريقية

ضمت قائمة “منتخب تونس” 23 لاعب وجائت القائمة كالتالي :