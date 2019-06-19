قائمة منتخب غانا فى بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة قائمة ” منتخب غانا” النهائية المكونة من 23 لاعب التي أعلنها المدير الفني للمنتخب كواسي ابياه، ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في دولة مصر أبتداء من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو 2019، ومن أهم المشاركين في القائمة، مدافع المنتخب عبد الرحمن بابا، وجوزيف أيدو، ومشاركة كريستيان أتسو، و صمويل أوسو، وكوابينا أوسو، ومبارك واكاسو، ويقود الفريق أندريه أيو شارة حيث تعد هذه المشاركة السادسة له فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المهاجمين كاليب إيكوبان، وفي حراسة المرمي ريتشارد أوفوري، ولورنس أتي-زيجي، فيلكس أنان، وسيلعب منتخب غانا في المجموعة السادسة مع منتخب غبنيا بيساو، والكاميرون وبينين، وتقام مباريات هذه المجموعة في أستاد الإسماعيلية.

قائمة منتخب غانا فى بطولة كأس الأمم الافريقية