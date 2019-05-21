قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 تواجد السعيد وسليمان وفتحي أبرز الغائبين

قام المدير الفني لمنتخب مصر الأول المسكيكي خافيير أجيري بالاعلان عن قائمة منتخب مصر التي ستخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها بجمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو بمشاركة 24 منتخباً من القارة السمراء.

وقد أعلن أجيري اليوم الثلاثاء عن ضمه ل 25 لاعباً ليشكلوا قائمة منتخب مصر النهائية، حيث سيبدأ معسكر المنتخب بداية من يوم السادس من يونيو القادم، حيث سيخوض قبل بداية البطولة مباراتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغينيا يومي الثالث عشر والسادس عشر من الشهر ذاته.

قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2019

وشهدت قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019 غياب أحمد فتحي لأول مرة عن قائمة منتخب مصر في البطولة الأفريقية منذ 15 عاماً، حيث لم يغب لاعب الأهلي من قبل عن منافسات كأس أفريقيا منذ انضمامه لصفوف منتخب مصر، كما شهدت القائمة تواجد وليد سليمان وعبدالله السعيد، لتكون قائمة منتخب مصر للبطولة على النحوالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد الشناوى، محمد أبوجبل، جنش.

خط الدفاع: أحمد المحمدى، أحمد حجازي، محمود علاء، باهر المحمدي، الونش، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، علي غزال، نبيل دونجا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه، عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد علي كامل، مروان محسن، أحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره بكأس أمم أفريقيا 2019 بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.