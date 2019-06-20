قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019

أعلن مدرب منتخب مصر خافير أجيري، قائمة “منتخب مصر” النهائية في كأس الأمم الافريقية، التي من المقرر أن تقام في مصر إبتداء من يوم 21 يونيو 2019، وحتي 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخب، وقد تم إقامه معسكر لتدريب المنتخب فى برج العرب بمحافظة الاسكندرية، استعدادا للبطولة وشهدت قائمة المنتخب استبعاد كل من محمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح، وتضم القائمة 23 لاعب، في حراسة المرمى محمد الشناوي و احمد الشناوي وجنش، وفي خط الوسط محمد صلاح والنني وتريزيجية، وفي خط الدفاع عمر جابر والونش و محمود علاء، وفي الهجوم مروان محسن وكوكا وأحمد علي، وسوف تبدا اول مباراة للمنتخب الوطني في البطولة يوم الجمعة 21 يونيو أمام منتخب زيمبابوي وتقام المباراة في أستاد القاهرة الدولي.

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس الأمم الافريقية