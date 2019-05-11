نوضح قائمة منتخب مصر النهائية في أمم إفريقيا بعد أن تم نشرها في العديد من وسائل الإعلام المختلفة، بعد أن ثبت “خافيير أجيري” المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة المنتخب النهائية 2019 والتي تكونت من 23 لاعب، ومن المقرر أن يكون موعد كأس الأمم الافريقية في استضافة مصر مع بداية 21 يونيو وحتى الفترة 19 يوليو القادم، كما أن اللائحة الخاص تقرر قائمة بعدد 23 لاعب ليكون من المشاركين في بطولة افريقيا، وإبلاغ الاتحاد الأفريقي بالقوائم النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة الأمم الأفريقية، كما تقر اللائحة على إتاحة تغيير لاعب واحد فقط، وذلك مع مباراة الافتتاح، بمدة 24 ساعة وذلك بالتقرير الطبي فقط، ونوضح القائمة النهائية لمنتخب مصر بعد الاستقرار عليها.

قائمة منتخب مصر في كأس امم افريقيا 2019

الجدول التالي يبين بالأسماء لاعيبة منتخب مصر كما يلي:

الوظيفة أسماء اللاعبين توضيح حراسة المرمى أحمد الشناوي نادي بيراميدز – أساسي حراسة المرمى محمد الشناوي الأهلي حراسة المرمى محمود جنش الزمالك خط الدفاع أحمد حجازي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد المحمدي – محمد هاني لاعبى الدفاع في قائمة منتخب خط الوسط محمد النني – طارق حامد – نبيل عماد دونجا – عمرو وردة – تريزيجيه – محمد صلاح – عبد الله السعيد – وليد سليمان لاعيبة الوسط في الملعب الهجوم أحمد حسن كوكا – مروان محسن لاعيبة الهجوم

ثلاث مقاعد متبقية في قائمة منتخب مصر

تجري بعض المفاضلات لضم 3 لاعبين متبقي في قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في كأس أمم أفريقيا وذلك للاختيار من بين 11 لاعب وهم.