قائمة نادي بيراميدز لمباراة الأهلي القادمة

أصدر المدرب أسباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي بيراميدز، بيان أعلن فيه عن قائمة فريقه الذي من المقرر أن يواجه فريق نادي الأهلي لكرة القدم،و ذلك في مساء يوم السبت المقبل، في اللقاء المؤجل في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ، والتي من المنتظر أن تقام على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت قائمة الفريق العديد من اللاعبون الجدد الذين تعاقد معهم نادي بيراميدز، خلال الانتقالات الصيفية للموسم الحالي وكان على رأسها اللاعب أحمد علي القادم من صفوف المقاولون العرب، واللاعب إسلام عيسى لاعب النادي المصري البورسعيدي السابق .

وجاءت قائمة المباراة كما يلي :

وتضمنت أسماء خط الدفاع : اللاعب عمر جابر ، و اللاعب رجب بكار، واللاعب محمد حمدي، و اللاعب طارق طه، واللاعب أحمد أيمن منصور، واللاعب علي جبر ، واللاعب عبد الله بكري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، محمد فتحي، أحمد توفيق، عبد الله السعيد، عبده لومالا، إبراهيم حسن وإسلام عيسى.

و في مركز حراسة المرمى : اللاعب أحمد الشناوي، و اللاعب المهدي سليمان ، و اللاعب أحمد دعدور.

فيما اقتصرت أسماء خط الهجوم : على اللاعب أحمد علي، و اللاعب دودو الجباس.

كما قام الجهاز الفني لنادي بيراميدز باستبعاد أكثر من لاعب من قائمة مباراة الفريق أمام نادي الأهلي، وهم اللاعب محمد فاروق، و اللاعب جون أنطوي بسبب تعرضهم للإصابة، و اللاعب محمود حمادة، و اللاعب محمد عطوة ، و اللاعب إبراهيم عادل ، و اللاعب حسام إيفونا لوجهة نظر فنية.

يذكر أن نادي بيراميدز أسسه رجل الاعمال السعودي ووزير الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل شيخ ، و كان يعرف بإسم نادي الأهرام قبل تغييره إلى اسمه الحالي ، وكان يعرف فيما سبق بإسم نادي الأسيوطي سبورت قبل بيع حقوقه في عام 2018، ومقره ستاد الدفاع الجوي في مدينة القاهرة.