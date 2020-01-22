قائمة هدافي الدوري المصري بعد نتائج مباريات الأسبوع الرابع عشر

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الرابع عشر فى بطولة الدوري المصري عن فوز إنبي على نادي مصر بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز الإنتاج الحربي على حرس الحدود بهدف مقابل لاشيء، وتعادل سموحة مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، وفوز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

كما فاز وادى دجلة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وفاز طنطا على الجونة بهدف مقابل لاشيء، وفاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتم تأجيل مباراة الزمالك مع المصري بسبب المشاركات الأفريقية.

هذا وتصدر اللاعب عبد الله السعيد نجم وسط فريق بيراميدز قائمة هدافي الدوري المصري بعد نتائج الجولة 14 من الدوري المصري برصيد 12 هدف، بعد أن سجل هدفين فى مباراة بيراميدز ومصر المقاصة التى انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكان النجم عبد الله السعيد قد دخل نادى المائة الأسبوع الماضي بعدما سجل هدف فى مرمي فريق سموحة، وبذلك يصبح رصيد اللاعب عبد الله السعيد 102 هدف.

قائمة هدافي الدوري المصري بعد الأسبوع الرابع عشر

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فى المركز الأول برصيد 12 هدف. محمد شريف لاعب إنبي فى المركز الثاني برصيد 8 أهداف. وليد سليمان لاعب الأهلى فى المركز الثالث برصيد 6 أهداف. حسام حسن لاعب سموحة فى المركز الرابع برصيد 6 أهداف. محمد سالم لاعب المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 5 أهداف. حسين الشحات لاعب الأهلي فى المركز السادس برصيد 5 أهداف. سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب فى المركز السابع برصيد 5 أهداف.

تابع قائمة هدافي الدوري المصري بعد الجولة 14

ويشارك فى المركز الثامن برصيد 4 أهداف كل من: “أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد سمير لاعب المقاولون العرب، ومصطفى محمد لاعب الزمالك، وتالا نداى لاعب طلائع الجيش، ومحمود رزق لاعب الاتحاد السكندري، ورمضان صبحي لاعب الأهلى، وأوميد اوكري لاعب أسوان.