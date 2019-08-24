قبل التعاقد مع نيمار.. النادي الملكي “ريال مدريد” يضع شرطًا غريبًا  

انتشرت في الآونة الاخيرة أنباء وتقارير صحفية تؤكد عزم النادي الملكي “ريال مدريد” بضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوفه، وقد كشفت تقارير صحفية رياضية عن مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني أن النادي طالب إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الذي يلعب نيمار ضمن صفوفه، بتأكيدات قبل التعاقد معه بشأن حالة قدم اللاعب، وقد ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية ” ضمن هذا السياق، أن مسؤولي الريال، يسعون للحصول على تأكيدات بشأن مشط القدم للاعب البرازيلي نيمار المعرض للإصابة.

شرط غريب للتعاقد

ويأتي طلب الريال تلك التأكيدات بعد جمْع الفريق الملكي المعلومات حول الماضي المضطرب للنجم نيمار، المنطوي على مثل هذه الإصابات، ومن جهتهم مسؤولي نادي باريس سان جرمان حسب الصحيفة أبدوا استعدادهم لتلبية مطالب النادي الملكي الإسباني بشأن أمر اللياقة البدنية للاعب نيمار، مؤكدين تعافيه بالفعل من من إصابته الأخيرة، ويمارس تدريباته مع الفريق بشكل اعتيادي.

إصابات نيمار ومخاوف الريال

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي التعاقد في ريال مدريد بعد إجتماعهم مع مسؤولي باريس سان جرمانـ أعربوا عن مخاوفهم بشأن إصابات نيمار، وهم بانتظار ما يصدر من النادي الفرنسي من رد فعل، حيث يعتمد التعاقد المحتمل بشكل أساس على خلفية اللياقة البدنية للاعب، وبمجرد اتضح كل شيء بهذا الخصوص، سيكون الريال على استعداد لإتمام الصفقة .

ويُذكر ان نيمار عانى الكثير من كثرة الإصابات منذ التحاقه بسان جرمان في العام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، حتى باتت لعنة الإصابات تلاحقه، وتاريخه حافل بالإصابات حيث: