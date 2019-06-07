قبل مباراة البرتغال ضد هولندا يوم الأحد..إلى من تميل الكفة وفقًا للتاريخ؟

ينتظر محبي كرة القدم على مستوى العالم مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري أمم أوروبا يوم الأحد المقبل، والتي سوف تُلعب على استاد أفونسو هنريكيس البرتغالي، وذلك في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ويدخل زملاء كريستيانو رونالدو اللقاء ويغيب عنهم المدافع الصلب بيبي، وذلك بعد إصابته بكسر في الكتف أثناء مواجهة الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي أمام سويسرا، ولعل ذلك هو الغياب القهري الوحيد عن المباراة بالنسبة للفريقين، وبإلقاء نظرة على تاريخ مباريات المنتخبين قد نستنتج إلى من تميل الكفة ومن الفريق الأقرب لتحقيق اللقب.

تاريخ مواجهات البرتغال ضد هولندا

التقى الفريقين قبل ذلك في 10 لقاءات في مختلف البطولات، حيث كانت منها 2 في التصفيات المؤهلة لليورو ومثلها في بطولة الأمم الأوروبية، وكذلك اثنتين في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا، وفي ثلاثة لقاءات ودية، ومرة واحدة في المونديال، وبنظرة سريعة على نتائج تلك اللقاءات نجد أن منتخب البرتغال له نصيب الأسد في تحقيق الفوز حيث حققه 5 مرات، بينما حققت الطواحين الهولندية الانتصار في مواجهتين فقط وانتهت ثلاثة بالتعادل.

تتسم مباراة البرتغال ضد هولندا على مدار التاريخ بإحراز الأهداف فلم تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل السلبي، ولعل أكثر المباريات أهدافًا كانت تلك التي تعادل فيها الطرفين بهدفين لكلاً منهما في عام 2001، أحرز البرتغاليون في المواجهات مع الهولنديين 12 هدف مقابل 10 أهداف للجانب الهولندي.

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