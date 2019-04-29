قبل مباراة العودة.. الزمالك لا يفوز على النجم الساحلي في تونس “تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين”

موعد مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي في قبل نهائي الكونفدرالية سيكون يوم الأحد 5 مايو 2019، حيث شهد لقاء الذهاب فوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه نجم الفريق محمود عبد المنعم “كهربا”، ويتوجب على الزمالك التعادل على الأقل للتأهل للمباراة النهائية على كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونستعرض معكم الآن نتائج مباريات الزمالك والنجم على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة معقل نادي النجم.

تاريخ مواجهات الزمالك والنجم في مدينة سوسة

أول لقاء جمع الزمالك والنجم تاريخيا على الملعب الأولمبي بسوسة كان عام 1999، وكان لقاء الذهاب في قبل نهائي الكونفدرالية وفاز النجم 2-0، قبل أن يفوز الزمالك في العودة 3-1 ليتأهل النجم للنهائي، ثاني لقاء بينهما في سوسة، كان لقاء العودة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 وفاز النجم 2-1، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.

ثالث لقاءات الزمالك والنجم الساحلي بسوسة كان في 2015، ولقاء الذهاب من الدور قبل النهائي للكونفدرالية، وفاز النجم وقتها 5-1، قبل أن يفوز الزمالك في العودة 3-0، ليتأهل النجم وقتها للنهائي، فهل يكتب الزمالك صفحة جديدة في تاريخ مواجهاته أمام النجم بسوسة ليحقق الفوز أو التعادل لأول مرة؟.

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