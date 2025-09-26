قبل مباراة النصر ضد الاتحاد في قمة دوري روشن.. إحصائية مثيرة بين رونالدو وبنزيما.. أيهما تفوق؟

تترقب الجماهير السعودية والعربية ديربي دوري روشن السعودي بين النصر والاتحاد، المقرر إقامتها على أرضية ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة، المواجهة لا تحمل فقط طابع التنافس على النقاط الثلاث، بل تحمل معها صراعًا خاصًا بين أسطورتي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، حيث يتجدد اللقاء بين النجمين في واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الدوري.

موعد كلاسيكو النصر ضد الاتحاد والقناة الناقلة

ستقام المباراة مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة ثمانية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.

وتُعد هذه المواجهة من أهم مباريات الجولة لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية.

إحصائية رونالدو ضد بنزيما في دوري روشن والسوبر

منذ انضمام الثنائي إلى الدوري السعودي، شهدت الملاعب المحلية أربع مواجهات مباشرة بين رونالدو وبنزيما بقميصي النصر والاتحاد، وأسفرت عن أرقام لافتة:

3 مواجهات في دوري روشن السعودي: تفوق بنزيما مرتين، بينما حقق رونالدو انتصارًا واحدًا.

سجل كريم بنزيما هدفين في المباريات الأربعة، فضلا عن تمريرة حاسمة لعبد الرزاق حمد الله.

سجل رونالدو 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة لللنجم جواو فيلكس.

أي النجمين يتفوق قبل القمة؟

بالنظر إلى الأرقام، نجد أن بنزيما يتفوق في عدد مرات الفوز بالمواجهات المباشرة، بينما يتفوق رونالدو في غزارة التسجيل بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هذا التوازن يجعل من القمة المقبلة مواجهة استثنائية، حيث يسعى كل نجم لتأكيد مكانته وإحداث الفارق لفريقه في واحدة من أهم مباريات الموسم.

ومع الأجواء الجماهيرية الكبيرة المنتظرة في ملعب الجوهرة المشعة، تبقى كل الأنظار موجهة نحو رونالدو وبنزيما لمعرفة من سيكتب كلمة الحسم في القمة المرتقبة.