قبل مباراة ليفربول وبريتنفورد.. سلوت يفاجئ محمد صلاح بتصريح مثير!

في تصريحات مثيرة للجدل قبل المواجهة المرتقبة أمام برينتفورد، وجّه الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة صريحة إلى النجم المصري محمد صلاح بشأن مسألة استبعاده المحتمل من التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذا القرار بروح اللامبالاة قد يؤدي إلى فقدان الحافز والرغبة في المنافسة على أعلى المستويات.

تأتي هذه التصريحات قبل ساعات من انطلاق مباراة ليفربول ضد برينتفورد، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم السبت، على ملعب مجتمع جي تيك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح

تحدث سلوت في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء قائلًا: “لا أتمنى أن يتقبل محمد صلاح فكرة عدم المشاركة أساسيًا بسهولة، لأنه في اللحظة التي يبدأ فيها اللاعب في التعامل مع هذا الأمر بشكل طبيعي، فإنه يفقد قوته ودوافعه للمنافسة”.

وأضاف المدير الفني الهولندي موضحًا: “هذا لا ينطبق على صلاح فقط، بل على جميع اللاعبين. في اللحظة التي يرضى فيها اللاعب بعدم المشاركة ويقبل وضعه دون مقاومة، يفقد الشغف اللازم للبقاء في المستوى الأعلى من كرة القدم”.

وأشار سلوت إلى أن هذا النوع من ردود الفعل يعتبر جزءًا من طبيعة اللاعبين الكبار، قائلًا: “من خلال خبرتي، من الصعب على أي لاعب أن يتفهم سبب استبعاده من التشكيل، لأن كل لاعب يرى الأمور من زاويته الخاصة، ويرى نفسه دائمًا الأجدر بالمشاركة، وهذا في الحقيقة أمر إيجابي يعكس طموحه”.

روح المنافسة داخل ليفربول

تطرق مدرب ليفربول إلى الحديث عن الروح التنافسية داخل الفريق، قائلًا: “إذا طلبت من 20 لاعبًا اختيار التشكيلة الأساسية، سأُفاجأ إن لم يضع كل واحد منهم اسمه ضمن القائمة. هذا لا يعني أنهم لا يدركون حجم المنافسة داخل الفريق أو جودة زملائهم، ولكن الطموح الطبيعي لأي لاعب هو أن يكون ضمن التشكيل الأساسي”.

وتابع سلوت بتوضيح رؤيته قائلاً: “حتى لو كنا نستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا، وسألت اللاعبين عن التشكيل المثالي، فسأكون متفاجئًا إذا لم يضع كل واحد منهم نفسه فيه، ربما باستثناء بعض اللاعبين الشباب مثل نيوني ونجوموها، لأن لديهم خبرة أقل مقارنة ببقية العناصر”.

صلاح والتأثر بالتغييرات في الفريق

وفي سياق حديثه، تطرق أرني سلوت إلى الحديث عن أداء محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه قد تأثر بالتغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المدرب الهولندي: “من الممكن أن يكون أداء صلاح قد تأثر بالصفقات الجديدة واللاعبين الذين غادروا الفريق في الصيف. ربما ليس بسبب مركز الظهير الأيمن تحديدًا، لكنه كان معتادًا على اللعب لسنوات إلى جانب ترينت ألكسندر أرنولد، وهذا الانسجام استغرق وقتًا طويلاً لبنائه”.

وأضاف سلوت: “صلاح لاعب استثنائي، لكنه مثل أي لاعب آخر يحتاج إلى وقت للتأقلم مع التغييرات. عندما يتغير عدد كبير من عناصر الفريق، يصبح من الطبيعي أن يحتاج الجميع إلى فترة لإعادة بناء التناغم والانسجام داخل المجموعة، وصلاح ليس استثناءً من ذلك، فهو في النهاية إنسان مثل باقي زملائه”.

الغيابات والإصابات تؤثر على استقرار التشكيلة

واختتم المدير الفني حديثه مشيرًا إلى أن تعدد الإصابات والغيابات كان له تأثير واضح على انسجام الفريق هذا الموسم، قائلًا: “لم نتمكن من الوصول إلى التشكيلة المثالية حتى الآن بسبب الغيابات المتكررة. جيريمي فريمبونج غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة، وكونور برادلي كذلك، إضافة إلى غياب ماك أليستر خلال فترة الإعداد، وأيضًا إصابة ألكسندر إيزاك. هذه العوامل بالتأكيد تؤثر على الأداء العام للفريق”.