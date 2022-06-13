قبل نهائي آسيا تحت 23 سنة.. تعرف على موعد مباراة السعودية وأستراليا الأولمبي والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
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يُقدم منتخب السعودية تحت 23 سنة عروضًا قوية في كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، وإذا استمر على نهجه سوف يكون بطل النسخة الحالية التي تستضيفها أوزبكستان، ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا الأولمبي يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، كما نُقدم لكم موعد مقابلة السعودية في قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة بتوقيت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، بتوقيت إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا تحت 23
2 موعد مباراة السعودية وأستراليا الأولمبي

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا تحت 23

منتخب أستراليا منافس السعودية في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة تأهل إلى دور الثمانية بعد تصدره لمجموعته الثانية، بالفوز على الكويت والأردن والتعادل مع العراق، في الدور ربع النهائي تغلب المنتخب الأسترالي على تركمانستان القوية التي تأهلت على حساب إيران وقطر بنتيجة 1-0، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا تحت 23 هي قناة SSC، قنوات الكاس، قناة أبوظبي الرياضية آسيا، قناة بي إن سبورتس AFC.

موعد مباراة السعودية وأستراليا الأولمبي

منتخب السعودية تحت 23 تأهل لنصف نهائي آسيا دون أن تستقبل شباكه أي هدف، تصدر مجموعته الرابعة، بفوزين على طاجيكستان والإمارات وتعادل مع اليابان والتي تلتقي في نصف النهائي الآخر مع أوزبكستان، فيدور الثمانية تغلب الأخضر السعودي على فيتنام بهدفين دون رد، موعد مباراة السعودية وأستراليا الأولمبي يوم الأربعاء في الأوقات التالية:
الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.
الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إنجلترا.
الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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