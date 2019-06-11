قبل نهائي كأس العراق 2019.. مباراة الزوراء والقوة الجوية ولقاء الطلبة والكهرباء – الموعد والتوقيت

تقام اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، مباراتي قبل نهائي كأس العراق 2019، ويقام هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، أي أن نتيجة مباراتي نصف نهائي العراق اليوم ستحدد طرفي المباراة النهائية المرتقبة، المباراة الأولى يحل فيها نادي الطلبة ضيفا على فريق الكهرباء، وتقام على ملعب الصناعة، المباراة الثانية القوية والمرتقبة ستكون لعبة الزوراء والقوة الجوية، وتقام تلك المباراة على ملعب الشعب، هذا ونتابع معكم الآن نتائج نصف نهائي كأس العراق ومن فاز وتأهل للمباراة النهائية.

يذكر أن حامل لقب كأس العراق هو نادي الزوراء، وقد فاز في نهائي النسخة الماضية على نفط الوسط 1-0، ونادي الزوراء هو النادي الأكثر فوزا بتلك البطولة بعدد 15 لقب، ويأتي نادي القوة الجوية في المركز الثاني وفاز بتلك الكأس 4 مرات، بينما فاز بتلك الكأس مرتين أندية الطلبة والجيش والرشيد، ملعب الشعب الآن يشهد حضور جماهيري كبير جدا، حيث يبحث الجميع عن مشاهدة مباراة الزوراء والقوة الجوية من ملعب اللقاء، فهل يتأهل الزوراء للنهائي لمواصلة المشوار نحو اللقب رقم “16”، أم للقوة الجوية رأي آخر.