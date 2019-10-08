قرار الكاف بشأن مباراة الاياب فى دور ا ل 32 بين الزمالك وجينيراسيون السنغالي

بعدما رفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة العودة في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، لاعتراضه على قيام نادي الزمالك بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما كان الملعب المتفق عليه بين الفريقين هو ملعب بتروسبورت بالقاهرة، بالإضافة إلى قيام نادي الزمالك بتقديم موعد مباراة الاياب بين الفريقين عن موعدها ب 24 ساعة، حيث قام نادي الزمالك بالتوجه لملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ونزل إلى أرض الملعب منفرداً وبدون نادي جينيراسيون فوت بطل السنغال، مما أدي إلى قيام حكم المباراة برفع مذكرة إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” والتي أصدرت قرارها اليوم.







قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون:-

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الافريقية “الكاف” بإعادة مباراة الاياب بين فريق نادي الزمالك ونادي جينيراسيون في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب قيام نادي الزمالك بنقل ملعب المباراة دون الاتفاق مع الفريق السنغالي إلى ستاد ملعب برج العرب، مع تقديم الموعد لمدة 24 ساعة.







وبهذا القرار الأخير من الكاف بشأن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فإن المباراة سوف تعاد مرة أخرى وسيتم لعب المباراة بمدينة القاهرة، نهاية شهر أكتوبر الجاري ، غير أنه حتى الان لم يتم الاعلان عن الموعد الرسمي لمباراة اياب دور ال 32 بين فريق الزمالك ونادي جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر الاتحاد الافريقي أيضاً توقيع عقوبة على رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.