قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. الموعد، وتردد القنوات الناقلة

تنتظر كل الجماهير نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والتي تقام اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، نتيجة سحب القرعة الآسيوية اليوم ستسفر عن ثمانية مجموعات، يتأهل منهم 12 منتخب للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وهم أوائل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، من الجدير بالذكر أن قرعة التصفيات اليوم ستكون تصفيات مشتركة ومؤهلة للمونديال وأيضا مؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية الصين 2023.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا عبر قنوات مجانية مفتوحة، حيث ستكون مراسم القرعة منقولة على قناة bein sports المفتوحة والمجانية، والتي يمكن مشاهدة بثها في أي مكان بالعالم، حيث أكدت القناة أنها ستقدم تغطية شاملة وكاملة للمباراة، إلى جانب تحليل نتائج القرعة، والمجموعات الثمانية، تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر ومدار النايل سات هو 12245 عمودي.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يشارك في التصفيات 40 منتخب آسيوي، كل المنتخبات العربية الآسيوية متواجدة في هذا الدور، تم تقسيم المنتخبات الأربعين على خمسة مستويات، منتخبات السعودية والإمارات وقطر جاءت في المستوى الأول مع منتخبات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران والصين، بينما جاءت العراق وسوريا والأردن وعمان في المستوى الثاني مع أوزبكستان، موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.