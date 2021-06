قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

جماهير كرة القدم في القارة الآسيوية تترقب عن كثب موعد قرعة كأس العالم 2022 في آسيا والتي تُقام صباح الخميس الأول من يوليو 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور مقر الاتحاد الآسيوي للعبة كرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا مباشرة للمرحلة الثالثة والأخيرة، كما نقدم لكم موعد مراسم القرعة بتوقيت السعودية والإمارات والعراق، يذكر أنه قد تأهل إلى هذا الدور 12 منتخبًا، تتنافس للتأهل إلى مونديال قطر العام القادم، هذا وتتواجد في تلك المرحلة خمسة منتخبات عربية.

عدد مقاعد آسيا في المونديال 4.5 مقعد، سوف تقسم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المنتخبات المشاركة في المرحلة القادمة على مجموعتين كل مجموعة تضم ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى مونديال قطر مباشرة، على أن يتأهل أفضل منتخب ثالث إلى الملحق العالمي للمنافسة على التأهل للمونديال.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات الآسيوية المتأهلة للمرحلة الأخيرة، حيث تم تقسيم تلك المنتخبات على ستة مستويات كل مستوى يضم منتخبين، لن تضع القرعة منتخبين من نفس المستوى في مجموعة واحدة، وضع تصنيف الفيفا منتخب السعودية مع منتخب الإمارات في نفس المستوى الثالث أي لن يتقابلا في مجموعة واحدة، وجاء في المستوى الأول منتخب اليابان وإيران، القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا مباشرة هي قناة bein sports المفتوحة، كما يمكنك مشاهدة القرعة على الإنترنت عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب.

يُقام حفل مراسم سحب القرعة افتراضيًا عن طريق الفيديو والبث المبااشر من مسرح الاتحاد الآسيوي بماليزيا وبدون حضور جماهيري للحفاظ على سلامة الجميع، حيث توضع على المسرح ستة أوعية، في كل وعاء منتخبين من نفس المستوى، موعد قرعة تصفيات كأس العالم آسيا 2022 في الأوقات التالية:

الساعة 10 صباحًا بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

