قرعة خليجي 25.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة “مُحدث”

بواسطة محمود عطا الله
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تستضيف مدينة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، قرعة كأس الخليج العربي للمنتخبات 2023 “خليجي 25″، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد خليجي 25، كما نتابع معكم نتيجة قرعة البطولة الخليجية والمجموعات التي ستسفر عنها القرعة، يشارك في كأس الخليج القادمة ثمانية منتخبات وهي: السعودية والعراق وقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين واليمن.

موعد قرعة خليجي 25 والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمراسم rرعة خليجي 25 (كأس الخليج العربي 2023) سوف تكون القناة الرياضية العراقية، كما تذيع الحدث الهام اليوم الثلاثاء كل القنوات الرياضية الخليجية، تُقام القرعة في فندق جراند ميلينيوم في مدينة البصرة، بحضور مندوبي المنتخبات الخليجية الثمانية.

سوف يتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مستويين أول وثاني، وذلك طبقًا لأخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد قرعة خليجي 25 اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 11 صباحًا بتوقيت العراق والكويت والسعودية وقطر,
الساعة 12 ظهرًأ بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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