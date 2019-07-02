موجهات دور 16 كأس أمم إفريقيا و أسماء المنتخبات المتأهلة على حسب ترتيب المجموعات

ننشر لكم اليوم مواجهات دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019، بعد التعرف على أسماء المنتخبات المتأهلة عن المجموعات الست، وفق نظام إقامة بطولة الأمم الإفريقية النسخية 32، والتي تضم 24 منتخب لأول مرة، والتي ستعطي فرصة لأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، للحصول على بطاقة عبور للدور الستة عشر، لمقابلة المنتخبات الأوائل بالمجموعات، وسنضع لكم طريقة تحديد مواجهات دور 16 عقب انتهاء مباريات المجموعة السادسة اليوم.

تختم مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2019، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، عقب إقامة مباريات المجموعة الخامسة، والمجموعة السادسة، لبتحدد بشكل نهائي أسماء المنتخبات المتأهلة عن كل مجموعة بشكل مباشر على حسب احتلال المركز الأول والثاني، واختيار اللجنة المنظمة لأسماء المنتخبات الأربعة الأفضل من بين المنتخبات المحتلة المركز الثالث، والتي تتم وفق قواعد وقوانين وضعها الاتحاد الفريقي لكرة القدم، تعتمد على النتائج وعدد الأهداف والأداء، بجانب ذلك نضع لكم طريقة اجراء فرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 لتحديد طرفي كل مباراة من مباريات دور 16 .

مواجهات دور 16

مصر تواجه جنوب إفريقيا، والمغرب تواجه بنين، والجزائر تواجه غينيا، وتونس تصطدم بمنتخب غانا.

اسم المنتخب اسم المنتخب موعد المباراة مصر جنوب إفريقيا السبت 6-7-2019 المغرب بنين الجزائر غينيا غانا تونس أوغندا السنغال نيجيريا الكاميرون مدغشقر الكونغو مالي كوت ديفوار

طريقة قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والمغرب وتونس والجزائر وجميع الدول العربية، معرفة طريقة توزيع المنتخبات وتحديد أطراف المباريات في دور الستة عشر، من كان 2019، حيث تم تحديد شكل قرعة دور 16 كأي أمم إفريقيا 2019 وكيفية تحديد المواجهات، ومن سيقابل من خلال الدور المقبل والأدوار التالية من المسابقة التي تشهد مبارياتها منافسة قوية خلال الفترة الحالية.

عرضت قناة تامي سبورت مواعيد إقامة مباريات دور 16، وشكل قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، وذلك قبل ساعات من انتهاء مباريات الجولة الثالثة، ومنها سنتعرف بنسبة كبيرة على شكل الموجهات المقبلة من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ترتيب المجموعات النهائية وأسماء المنتخبات المتأهلة من أصحاب المراكز الأول والثاني وأفضل 4 ثوالث سننشرها لكم مساء اليوم وفق النتائج النهائية لمباريات المجموعة الخامسة.

المنتخبات المتأهلة رسمياً

مواجهات المنتخبات العربية موضحة بعالية.