الان منتخب مصر صعد رسميا إلى مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019 وذلك جاء نتيجة لتصدره المجموعة الأولى بتسع نقاط، ومن المقرر في قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 أن يواجه المنتخب المصري أحد المنتخبات التي حصلت على المركز الثالث فى المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة والمجموعة الخامسة.

واللائحة تنص على أن المنتخب المصرى سوف يلعب في قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 مع أحد الحاصلين على المركز الثالث في مباريات كأس امم إفريقيا وفى حالة عدم تأهله يتأهل احد من المجموعة الثالثة تقوم المجموعة الرابعة باللعب وهكذا في قرعة دور ال١٦.

قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 في مباريات كأس امم إفريقيا

وفي النظام الجديد لبطولة مباريات كأس الأمم الأفريية 2019 ، ننشر لكم اليوم اللائحة الخاصة بالتأهل في دور 16 كأس الأمم الافريقية عن مرحلة المجموعات وهى كالاتى:

في حال التساوي بين أي فريقين أو أكثر في عدد النقاط الحاصلين عليها بمجموعة واحدة فالحكم يكون التالي:

الفرقة التي حصلت على اكبر عدد من النقاط تكون في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية. الفرقة التي حصلت على اكبر فارق أهداف بين الفرق المتساوية في عدد النقاط. صاحب أكبر عدد من الأهداف فى مباريات كأس الأمم الافريقية في مرمى الفرق المتساوية في النقاط.

اما في حال التساوي في كل ما سبق في قرعة دور 16 كأس أمم إفريقيا 2019 | مباريات دور ال١٦ امم افريقيا 2019 يطبق الحكم التالي: