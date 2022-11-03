قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2023/2022.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تفاصيل قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما كشف عن مكان وموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023، كما أجاب عن السؤال الهام الذي يشغل تفكير الجميع وهو “هل يمكن أن يتقابل ناديين من دولة واحدة في دور 16؟”، هذا وقد انتهى دور المجموعات منذ قليل، وأسفر عنه تأهل 16 ناديًا إلى الدور ثمن النهائي، وهو بداية أدوار خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.

هل تواجه الأندية من دولة واحدة بعضها في دور 16 لدوري أبطال أوروبا؟

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بخصوص نظام القرعة، إنه لن تتقابل الأندية من دولة واحدة معًا في دور الستة عشر، كما لن تتقابل الأندية لعبت في مجموعة واحدة في دور المجموعات، بذلك لن تلتقي الأندية الإنجليزية بعضها في دور 16، يذكر أن 4 أندية إنجليزية تأهلت لدور ثمن النهائي.

موعد قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023

سوف تُقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 الجاري، حيث تُقام في قصر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية بحضور مندوبي الأندية المتأهلة، القرعة تُقام في الأوقات التالية:

الساعة 2 عصرا بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 3 عصرا بتوقيت دبي.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت لندن.

القنوات الناقلة لقرعة دوري 16 من دوري أبطال أوروبا 2023

تذاع مراسم القرعة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية يوم الإثنين القادم، هذا وقد وضع نادي ليفربول نفسه في وضع صعب، حيث من الممكن أن يتقابل ليفربول في الدور ثمن النهائي مع ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان، وربما تضعه القرعة أيضًا في مواجهة سهلة أمام بورتو البرتغالي بطل المجموعة الثانية.