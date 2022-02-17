قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة.. تعرف على النتيجة ومجموعات بطولة المنتخبات الأولمبية

بواسطة محمود عطا الله
كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة نتيجة قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

أُقيمت في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان صباح اليوم الخميس قرعة بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، ومجموعات تلك البطولة الهامة في نسختها الخامسة، يذكر أن البطولة تُقام في دولة أوزبكستان خلال الفترة من 1 حتى 19 يونيو 2022.

نتيجة قرعة تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

يُشارك في بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية 2022 عدد 16 منتخبًا آسيويًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات إلى دور الثمانية بطل ووصيف كل مجموعة، نتيجة قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.
المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.
المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.
المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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