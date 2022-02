قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة.. تعرف على النتيجة ومجموعات بطولة المنتخبات الأولمبية

أُقيمت في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان صباح اليوم الخميس قرعة بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة، ومجموعات تلك البطولة الهامة في نسختها الخامسة، يذكر أن البطولة تُقام في دولة أوزبكستان خلال الفترة من 1 حتى 19 يونيو 2022.

يُشارك في بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية 2022 عدد 16 منتخبًا آسيويًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات إلى دور الثمانية بطل ووصيف كل مجموعة، نتيجة قرعة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان، إيران، قطر، تركمانستان.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، طاجيكستان.

