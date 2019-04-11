موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر والقنوات الناقلة للحفل

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 يترقبه الملايين من عشاق كرة القدم بفارغ الصبر لمعرفة فرق المجموعات التي سوف تتنافس على كأسامم أفريقيا 2019 والمقرر إقامتها هذا الصيف من العام الجاري على أرض جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يتضمن حفل القرعة عدة فقرات ومراسم يتخللها فقرات غنائية.

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 ومراسم الحفل

من المقرر أن تبدأ مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة 12/4/ 2019 وتستمر المراسم لمدة 141 دقيقة إلى حين إجراء السحب على فرق دور المجموعات وهو آخر جزء من حفل القرعة وتشمل المراسم التالي بالترتيب:

تبدأ المراسم بقيام النجم السابق الكاميروني ريجوبير سونج بحمل كأس البطولة على متن حافلة مكشوفة تجوب بعض شوارع القاهرة قبل وصولها إلى مقر مراسم القرعة الكائن في منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، وذلك من أجل عرض كأس البطولة على الجماهير المصرية.

فقرات غنائية يصحبها عروض ضوئية رائعة في منطقة الصوت والضوء.

كلمة رسمية يلقيها كل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

كلمة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

كلمة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إجراء سحب للمنتخبات المشاركة في البطولة، ويشارك في عملية السحب في القرعة 6 من نجوم وأساطير كرة القدم الأفريقية ، وهم ( الإيفواري ديدييه دروجبا، النجم الكاميروني صامويل إيتو، المغربي مصطفى حاجي، العميد أحمد حسن ، السنغالي الحاج ضيوف ، النيجيري إيمانويل أمونيكي ).

القنوات الناقلة لمراسم قرعة مسابقة كاس أمم أفريقيا 2019

سوف يتم نقل مراسم قرعة مسابقة كاس امم أفريقيا التي ستقام في مصر صيف هذا العام، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، صاحبة الحق الحصري والوحيد في نقل جميع مباريات النسخة الجديدة من البطولة، كما وينقل مراسم القرعة أيضًا شبكة قنوات “أبوظبي الرياضية” الإماراتية.

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